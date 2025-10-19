Sinjanin nadmudrio lovce i osvojio 12.000 eura u Superpotjeri

Sinjanin Marin Vučić u nedjelju je briljirao u emisiji Superpotjera, gdje je u napetoj završnici nadmudrio lovce i osvojio 12 tisuća eura!

Svojim impresivnim znanjem ponovno je oduševio i lovce i voditelja, ali i publiku pred malim ekranima. Kao i svaki put dosad, s ponosom je istaknuo svoje sinjsko podrijetlo.

Napetost je rasla iz sekunde u sekundu dok je semafor odbrojavao vrijeme. U posljednjem trenutku Marin je odnio pobjedu i zasluženo osvojio nagradu.

Tridesetogodišnji farmaceut koji živi i radi u Zagrebu još je jednom pokazao da mu kvizovi itekako leže. Njegov uspjeh posebno su pohvalili lovci – Dean Kotiga mu je poručio: „Čestitam, najdublji naklon na svijetu!“, dok mu je Mladen Vukorepa uz osmijeh dodao: „Čestitke slavodobitniku!“