Sinj otkriva tajne svoje povijesti: Pogledajte što su učenici i gosti doživjeli

Dana 21. veljače, u organizaciji Turističke zajednice grada Sinja, povodom obilježavanja Međunarodnog dana turističkih vodiča, održana je četrnaesta po redu edukativna akcija „TURIST U SVOM GRADU“, pod stručnim vodstvom članova Udruge turističkih vodiča grada Sinja Osinium.

Sinjani, učenici 3b OŠ Ivana Mažuranića Obrovac Sinjski-Han, s razrednicom Grozdanom Filipović - Grčić, uz brojne goste iz Splita, Klisa, Kaštela, Solina, imali su prigodu bolje upoznati gradske znamenitosti, važnost i značaj Svetišta Čudotvorne Gospe Sinjske, kao i neprocjenjivo kulturno blago koje se nalazi u Zbirkama Franjevačkog samostana Čudotvorne Gospe Sinjske.

Cilj ove besplatne edukativne akcije je popularizacija povijesne i kulturne baštine kao jednog od glavnih čimbenika za razvoj turizma u našem gradu, ali i podizanje svijesti o njenom značaju u cjelokupnom društvu. Bitno je istaknuti važnu ulogu naših turističkih vodiča u interpretaciji kulturne i povijesne baštine, tradicijskih običaja i specifičnosti našeg kraja.

Tako su mnogobrojni sudionici ove akcije uživali u razgledavanju gradskih znamenitosti i saznali nešto više o znamenitim Sinjanima i njihovom doprinosu u razvoju Grada, tvrđavi Kamičak i Grad, brojnim spomenicima, kroz stručno vodstvo turističke vodičice Jelene Banović.

O bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske i impresivnim Zbirkama franjevačkog samostana govorio je fra Gabrijel Hrvatin Jurišić, urednik zbornika Kačić, a o kuli sa satom na tvrđavi Kamičak Ognjen Kolak. Za sve sudionike ove edukativne akcije organiziran je mali kviz znanja, uz prigodne nagrade turističke zajednice. Za okuse sinjskih delicija pobrinuo se Edo Crljen.

Turistička zajednica grada Sinja zahvaljuje se svim sudionicima ove edukativne akcije kao i svima koji su pomogli u njenoj realizaciji!