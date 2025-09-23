Shrvana Jelena Rozga podijelila oproštajnu poruku koja slama srca: "Promijenio si moj život, obogatio ga...Fališ mi, sve me boli od boli..."

Jelena Rozga doživjela je težak gubitak.

Naime, uginuo joj je pas Rino Starr, vjerni pratitelj koji ju je godinama pratio na svakom koraku.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tužnu vijest podijelila je na Facebooku.

- Zlatni moj dječače...

Te hladne zime 2012. u Splitu otišla sam izabrati pasića, ali ti si u toj korpi sa svojom braćom i sestrama bio najuporniji i skočio mi u ruke. Ti si mene izabrao Ringiću moj.

Promijenio si moj život, obogatio ga i uvijek si me čekao radostan, mahao repićem i davao mi ljubav i gomilu poljubaca... Bio si tužan, ali nikad se nisi ljutio na mene kada sam pakirala veliki kufer što je značilo da odlazim na više dana, jer si znao da ću ti se uvijek vratiti. Samo ti je to bilo bitno. I meni, to znaš...

Zadnjih mjesec dana je bilo teško, borio si se da još jedan dan mene razveseliš jer to si radio cijeli svoj život... ali si se umorio i morao si ići spavati.

Ljubavi moja najveća sada trči veseo, jedi što god poželiš, nađi dobru ekipu i budi dobar dječak prema svima kako sam te naučila, ali ne zaboravi da si uvijek i zauvijek samo moj.

Fališ mi, sve me boli od boli...

Ti si zauvijek moj predivni zlatni dječak.

Volim te R

Ringo Starr 26.11.2011-20.09.2025. - napisala je Rozga na Facebooku.

Prijatelji i vjerni pratitelji su joj u komentarima pružili podršku i suosjećanje

- Jele, izdrži! srest ćemo ih opet i zagrliti u Raju! - napisala je jedna korisnica Facebooku.

- Draga Jelena, tako mi je žao zbog tebe i Ringa - dodaje druga.

-Maleni počivao u miru

P.s. sada ćeš svoju Jelenu čuvati sa nekog drugog mjesta - nižu se komentari.