Sezona gripe je pred vratima: Evo tko se treba cijepiti i gdje dobiti cjepivo. 420 tisuća doza spremno za rizične skupine

U ponedjeljak počinje cijepljenje protiv gripe, a cjepiva su već stigla u županijske zavode.

S epidemiologinjom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Vesnom Višekrunom Vučinom je o ovoj temi razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Sarah Viteškić.

"Kao i svake godine, grupe kojima se preporuča cijepljenje su jednake - osobe starije od 65 godina, kronični bolesnici i ljudi koji su imunosuprimirani ili zbog osobne bolesti ili terapije koju koriste, trudnice i zdravstveni djelatnici", rekla je Višekruna Vučina.

Negdje je već započelo

Kako kaže, kad cjepivo stigne, ono se distribuira prema županijskim zavodima. Neke županije su već započele s cijepljenjem.

"Prvi val gripe očekuje se sredinom prosinca, iako već sad detektiramo sporadične situacije gripe, ali nema još uvijek epidemijskog javljanja. Cjepivo se nabavlja prema iskazanim potrebama s terena, nabavljeno je ukupno 420 tisuća doza. Kad krene cijepljenje vidjet ćemo kakav će interes biti, uvijek se mogu nabaviti dodatne doze", poručila je.

Ove godine nabavljeno je trovalentno cjepivo inaktivirano protiv gripe koje sadrži dva tipa A i tip B. "

Prije smo imali četverovalentno, s dva tipa B, ali prema preporuci Svjetske zdravstvene organizacije, obzirom da tip B ne cirkulira više, preporučeno je da se makne iz sezonskog cjepiva", objasnila je.

Evo gdje se možete cijepiti

Kako kaže, cjepivo koje je besplatno i nabavljeno preko HZJZ namijenjeno je rizičnim skupinama, a oni se primarno mogu cijepiti kod liječnika obiteljske medicine i u Zavodu za javno zdravstvo.

"U većini slučajeva preporučamo da se osobe najave kako ne bi bilo dugotrajnog čekanja", rekla je Višekruna Vučina.

Objasnila je i kakva je situacija s koronom.

"COVID je, kao i prošle godine, krenuo krajem ljeta, ali čini se da zasad nije izražen broj oboljelih, teško je predvidjeti hoće li biti zajedno u sezoni. Mi u prijašnjim sezonama nismo detektirali puno slučajeva kombinirane infekcije gripe i korone", nadodala je.

Protiv COVID-a se može docijepiti tijekom cijele godine, a u ovo vrijeme se dodatno preporuča. Skupine kojima se cijepljenje preporuča su iste kao za gripu, poručila je.