Severina objavila mnoštvo slika s Petrovićem: "Ti si najbolji tip na svitu"

Severina je na Instagramu objavila dirljivu rođendansku čestitku svom dugogodišnjem menadžeru i bliskom prijatelju Tomici Petroviću. Emotivna poruka u kratkom je roku prikupila gotovo šest tisuća lajkova, a pjevačica je u njoj otvoreno progovorila o važnosti njihova prijateljstva i podrške kroz godine.

"Hani moj, godine prolaze, mi smo sve mlađi i luđi“, započela je objavu, dodajući kako bez njega njezin život „ne bi bio isti, ni upola sretan, ni upola zabavan“.

Posebno je istaknula njegovu ulogu u teškim trenucima. „Tvoje prijateljstvo me je držalo i tvoja upornost je bila presudna da ja budem dobro“, napisala je.

U nastavku je, u prepoznatljivom duhovitom tonu, Petrovića usporedila sa superjunakom Hulkom, nazvavši ga „najmoćnijim bićem u Univerzumu“ koje može „podizati planine i pobjeđivati druge superjunake“, uz poruku: „Ma ‘ta će i Hulk, ti si najbolji tip na svitu.“

Objavu je zaključila željama za zdravlje i sreću: "Želim samo da budeš zdrav i da znaš da te volimo svi… jer tebe je nemoguće ne voljeti. Sretan rođendan, Hani."

Zanimljivo, 20. veljače rođendan slavi i njezin sin Aleksandar.