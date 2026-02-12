Severina o Mirjani Hrgi: "Ona je zaljubljena u HDZ. Liže HDZ-ovske cipele već godinama"

U raspravu se uključila i Severina, koja je Hrginu objavu parafrazirala i uputila joj oštru kritiku: „Tajna Hrginog neuspjeha: Nije inteligentna, loša novinarka, nije slatka i nikad nije bila simpatična. Zauvijek je bila zaljubljena u HDZ-ovce. Ona oblači dvi desne cipele ujutro i te jedne te iste HDZ-ovske cipele liže godinama.“

U svojoj objavi Hrga navodi kako jutra često provodi uz program N1 televizije kako bi stekla širu sliku društva i čula stavove onih koji razmišljaju drugačije. Posebno se osvrnula na vođenje intervjua Nine Kljenak, ističući njezinu energiju, borbenost i izražene stavove.

Istodobno je otvorila pitanje neovisnosti novinarstva, tvrdeći da se voditeljica protivi etiketiranju televizije kao lijevo orijentirane te da, prema njezinu mišljenju, u razgovorima s gostima ne otvara određene povijesne i ideološke teme koje smatra važnima za društvene rasprave. Hrga je pritom zaključila kako je, po njezinu stavu, važno jasno se legitimirati u javnom prostoru te podsjetila da „živimo u demokraciji“.