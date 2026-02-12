Severina o Mirjani Hrgi: "Ona je zaljubljena u HDZ. Liže HDZ-ovske cipele već godinama"

Close Menu

Medijsku pozornost ovih je dana privukla polemika između Mladena Grdovića i Severine, a rasprave na društvenim mrežama dodatno je potaknula i objava bivše novinarke i voditeljice Mirjane Hrge
Medijsku pozornost ovih je dana privukla polemika između Mladena Grdovića i Severine, a rasprave na društvenim mrežama dodatno je potaknula i objava bivše novinarke i voditeljice Mirjane Hrge.Na svom Facebook profilu Hrga je komentirala rad novinarke i voditeljice N1 televizije Nine Kljenak, nazvavši je, među ostalim, „slatkom“ dok je analizirala njezin profesionalni nastup. Objavu je potom podijelila stranica „Seksizam naš svagdašnji“, upozorivši na razliku u načinu na koji se govori o radu žena u odnosu na muškarce.

U raspravu se uključila i Severina, koja je Hrginu objavu parafrazirala i uputila joj oštru kritiku: „Tajna Hrginog neuspjeha: Nije inteligentna, loša novinarka, nije slatka i nikad nije bila simpatična. Zauvijek je bila zaljubljena u HDZ-ovce. Ona oblači dvi desne cipele ujutro i te jedne te iste HDZ-ovske cipele liže godinama.“

U svojoj objavi Hrga navodi kako jutra često provodi uz program N1 televizije kako bi stekla širu sliku društva i čula stavove onih koji razmišljaju drugačije. Posebno se osvrnula na vođenje intervjua Nine Kljenak, ističući njezinu energiju, borbenost i izražene stavove.

Istodobno je otvorila pitanje neovisnosti novinarstva, tvrdeći da se voditeljica protivi etiketiranju televizije kao lijevo orijentirane te da, prema njezinu mišljenju, u razgovorima s gostima ne otvara određene povijesne i ideološke teme koje smatra važnima za društvene rasprave. Hrga je pritom zaključila kako je, po njezinu stavu, važno jasno se legitimirati u javnom prostoru te podsjetila da „živimo u demokraciji“.

