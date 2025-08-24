Sesvete deklasirale juniore Hajduka. To je prvi poraz 'Bijelih'

U trećem kolu elitnog ranga hrvatskog juniorskog nogometa, Sesvete su na svom travnjaku iznenadile i uvjerljivo svladale vršnjake iz Hajduka rezultatom 4:0. Junak dvoboja bio je američki nogometaš River John Pavich, koji je prvi pogodak postigao već u 19. minuti, a potom nastavio nizati golove do kraja utakmice.

Time je prekinut odličan niz mladih Splićana s početka sezone. Hajduk je u prva dva kola izgledao nezaustavljivo – najprije su u Šibeniku slavili s čak 9:0, a potom uvjerljivo svladali Goricu 5:0.

U tom razdoblju momčad trenera Jure Ivankovića zabila je čak 14 pogodaka, ne primivši ni jedan.