Sedam je najčešćih razloga zašto stalno žudimo za slatkim

Tek ste pojeli obrok, a već žudite za keksima, sokom, čokoladom ili kuglicom sladoleda. Jeste li se ikad zapitali zašto? Ove su žudnje zapravo znak da u tijelu i mozgu nešto nije u ravnoteži. Razumijevanje zašto vas ‘hvata‘ potreba za slatkim, može pomoći da ponovno preuzmete kontrolu. Sedam je najčešćih uzroka žudnje za slatkim, prenosi Živim.

1. Mozak ste istrenirali na šećer

Prvi uzrok i možda najlogičniji je da žudnje često počinju s navikom. Ako redovito konzumirate hranu i pića s puno dodanog šećera, mozak se navikne očekivati tu dozu slatkog i reagira automatski.

Da biste doista osvijestili tu potrebu, pregledajte što jedete svakodnevno, počevši od jutarnje kave pa sve do zadnjeg obroka u danu. Mogli biste se iznenaditi koliko se šećera skriva u običnoj hrani. Pokušajte voditi svoj dnevnik prehrane, učinkovitije je.

2. Možda premalo jedete

Druga krajnost su pretjerano restriktivne dijete ili vlastiti pritisak da morate jesti zdravo. Sve to se često obije o glavu. Kad tijelu ne dajemo dovoljno hrane ili izbacimo vrijedne skupine namirnica, ono prelazi u način štednje energije i počinje čeznuti za brzim izvorima goriva, drugim riječima, za šećerom i mastima. To nikako nije slabost, već biološki mehanizam preživljavanja. Tijelo pokušava zaštititi sebe. Zato, redoviti i uravnoteženi obroci bogati proteinima i složenim ugljikohidratima mogu umiriti te signale.

3. Umjetni zaslađivači mogu prevariti mozak

Nula kalorija, ali ne i bez posljedica. Istraživanja pokazuju da umjetni zaslađivači mogu biti i do 13.000 puta slađi od običnog šećera i mogu promijeniti ravnotežu crijevnih bakterija te umanjiti osjećaj sitosti. Pretjerana i umjetna slatkoća može zapravo pojačati žudnju za pravim šećerom i dovesti do prejedanja te nakupljanja neželjenih kilograma.

4. Stres hrani potrebu za šećerom

Kad smo pod stresom, nije neobično posegnuti za hranom koja nas tješi. Naime, hrana bogata šećerom kratkoročno aktivira centar za nagradu u mozgu i smiruje nas, međutim, taj učinak brzo nestaje. Studija objavljena u The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism pokazuje da prekomjeran unos šećera zapravo može ojačati vezu između stresa i žudnje, stvarajući začarani krug. Ovu je činjenicu iznova dobro osvijestiti te u trenucima kad osjećate preplavljenost, umjesto posezanja za slatkim, pokušajte se umiriti vježbom disanja ili razgovorom s prijateljem.

5. Manjak sna potiče potrebu za brzim energentima

Kronični nedostatak sna remeti hormone gladi i sitosti. Kad ste umorni, raste razina grelina (hormona gladi), a smanjuje se leptin (hormon sitosti), što vas tjera da tražite brze izvore energije, poput slatkiša. Umor također utječe na dopaminske putove u mozgu, čineći vas osjetljivijima na trenutne nagrade. Drugim riječima, što manje spavate, to je teže odoljeti čokoladi.

6. Hormoni i ‘oni dani u mjesecu‘

Nije neobično da oko tjedan dana prije menstruacije imate neodoljivu potrebu za slatkim. Promjene razine estrogena i progesterona mogu povećati apetit i potrebu za slatkim nekoliko dana prije početka ciklusa. Slatko potiče i otpuštanje serotonina, kojeg zovemo i hormon sreće, što može pomoći kad se osjećate razdražljivo ili umorno. Umjesto da se potpuno suzdržavate, pokušajte svjesno uživati u manjoj porciji tamne čokolade ili voća.

7. Ovisnost o šećeru - mit ili stvarnost?

Iako se dugo raspravljalo o tome postoji li prava ovisnost o šećeru, znanstvena istraživanja potvrđuju da šećer aktivira centar za nagradu u mozgu na sličan način kao i neke ovisničke tvari. Taj je mehanizam vjerojatno imao evolucijsku svrhu, poticao je naše pretke da traže kaloričnu hranu u vremenima oskudice. Danas, kad je šećer svuda oko nas, taj drevni instinkt može postati problem.

Možete li reprogramirati svoje žudnje?

Dobra vijest je da možete. Ipak, imajte na umu mogućnost jo-jo efekta. Naglo izbacivanje šećera često dovodi do još jače žudnje, ali postupne, održive promjene mogu preodgojiti vaše okusne pupoljke i mozak. Ključ je u ravnoteži. Povremeno uživajte u slatkom, ali uz cjelovitu prehranu bogatu vlaknima, proteinima i zdravim mastima. I, što je najvažnije, bez osjećaja krivnje.

Kako trenutno smanjiti želju za šećerom

Ne idite naglo. Postupno smanjujte unos umjesto potpunog izbacivanja.

Kombinirajte namirnice. Spojite voće s malo tamne čokolade ili maslacem od orašastih plodova.

Čitajte deklaracije. Šećer se skriva i u ‘zdravim‘ proizvodima.

Pijte vodu. Ponekad žeđ zamijenimo s glađu.

Krenite u šetnju ili odmorite. Dosada i umor često potiču žudnju.

Jedite redovito. Preskakanje obroka može povećati potrebu za šećerom.

Dugoročne strategije za smirivanje žudnji

Izbjegavajte umjetne zaslađivače. Mogu dodatno pojačati potrebu za slatkim.

Nagradite se na druge načine. Umjesto kolača, priuštite si knjigu, kino ili sitnicu koju želite.

Vježbajte svjesno jedenje. Jedite polako i uživajte u svakom zalogaju.

Potražite podršku. Promjene su lakše uz partnera ili prijatelja.

Budite blagi prema sebi. Žudnje su normalne. Napredak je važniji od savršenstva.

Kada potražiti pomoć?

Povremene žudnje za slatkim potpuno su normalne, međutim, ako osjećate da šećer ozbiljno utječe na vaše zdravlje ili raspoloženje, razgovarajte s liječnikom, nutricionistom ili terapeutom. Oni vam mogu pomoći pronaći dublje uzroke i razviti zdraviji odnos prema hrani.