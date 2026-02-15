Sarajevski sud odbio pritvor vozaču tramvaja, prosvjednici traže odgovornost za nesreću

Kantonalni sud u Sarajevu odbio je zahtjev za jednomjesečni pritvor vozaču tramvaja Adnanu Kasapoviću, koji je upravljao tramvajem u trenutku teške prometne nesreće. Kasapović je pušten na slobodu, a pred sudom su ga dočekale aplauzima njegove kolege, izvještava Klix.ba.

Tužiteljstvo je tijekom ročišta tražilo određivanje pritvora, navodeći da istraga ukazuje na ljudski faktor kao uzrok nesreće. Preliminarni rezultati vještaka pokazali su da je tramvaj bio tehnički ispravan, uključujući sustav napajanja.

Kasapovićev odvjetnik tvrdi da je vozač nedužan i da je uložio sve napore kako bi spriječio nesreću, a kao glavni uzrok navodi neispravan tramvaj sa pokvarenim kočnicama. Tu istu tvrdnju ponovili su i Kasapovićevi kolege iz gradskog prometnog poduzeća GRAS.

Tragične posljedice nesreće

Student Erdoan Morankić (23), koji je preminuo u nesreći, pokopan je danas u svom rodnom Brčkom. Deseci građana i kolega s Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu ispratili su ga na vječni počinak.

Ella Jovanović (17), učenica Katoličkog školskog centra, koja je također stradala u nesreći, i dalje se bori za život. Nakon nesreće, liječnici su joj morali amputirati nogu. "Pacijentica je i dalje u intenzivnoj terapiji, a kontinuirani monitoring nastavlja se pod pažnjom multidisciplinarnog tima", izjavio je ravnatelj bolnice Ismet Gavrankapetanović.

Prosvjedi u Sarajevu: Poziv na odgovornost i ostavke

U međuvremenu, stotine prosvjednika izašle su na ulice Sarajeva tražeći odgovornost za nesreću. Prosvjednici su, nakon okupljanja kod Zemaljskog muzeja, blokirali promet te prosvjednim putem došli pred Predsjedništvo BiH, sjedište Kantonalnog tužiteljstva i Kantonalnog suda, noseći transparente s porukama "Bol traži odgovornost", "Pravda su ostavke" i "Sistem smrti".

Na reakciju prosvjednika odgovorio je i predsjednik Vlade Sarajevskog kantona, Nihad Uk, koji je podnio ostavku. "Poruka mladih ljudi mi je važna. Sigurno je važnija od moje funkcije. Kada biram između glasa mladih i svoje funkcije, izbor je jasan", izjavio je Uk, ističući kako bi svima u BiH bilo bolje kada bi osluškivali glas mladih koji su izašli na ulice.