Sanira se asfalt u Kninskoj ulici u Splitu

Na inicijativu stanara i Gradskog kotara Grad, Grad Split u suradnji s koncesionarom Point d.o.o. započeo je sanaciju asfalta u Kninskoj ulici. Radovi se provode s ciljem povećanja sigurnosti pješaka te olakšavanja kretanja osobama s invaliditetom.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Predsjednica Gradskog kotara Grad, Lara Arapović Bonačić, istaknula je kako će ova sanacija značajno doprinijeti kvaliteti života stanovnika ulice, osobito onih koji se svakodnevno suočavaju s otežanim uvjetima kretanja.

"Zahvaljujemo svim sugrađanima na strpljenju i razumijevanju tijekom izvođenja radova", poručila je Arapović Bonačić.

Radovi bi trebali biti završeni uskoro, nakon čega će Kninska ulica dobiti obnovljenu i sigurniju prometnu površinu za sve korisnike.