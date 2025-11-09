Samo jedna porcija tjedno dovoljna je da pomogne u prevenciji demencije

Nova studija japanskih znanstvenika sugerira da jedenje sira samo jednom tjedno može smanjiti rizik od razvoja demencije. Autori studije analizirali su podatke gotovo 8.000 ispitanika, od kojih je polovica jela sir najmanje jednom tjedno, dok ga druga polovica uopće nije jela. Otkrili su da su, nakon tri godine, ispitanici koji su jeli sir imali 24 posto manji rizik od razvoja demencije u odnosu na one koji nisu jeli sir. Do kraja studije 3,39 posto onih koji su konzumirali sir razvilo je demenciju naspram 4,45 posto onih koji nisu jeli sir. Znanstvenici su uzeli u obzir i njihove prehrambene navike, poput toga koliko su voća, povrća, mesa ili ribe konzumirali, no i nakon toga konzumacija sira ostala je povezana s 21 posto nižim rizikom od te bolesti. Iako je to nešto niži postotak, i dalje smatraju da je statistički značajan te da može ponuditi određeni stupanj zaštite, piše Živim.

- Naše otkriće je u skladu s prijašnjim dokazima koji sugeriraju da mliječni proizvodi mogu imati pozitivnu ulogu u prevenciji demencije – izjavili su autori studije.

Bogat nutritivni profil

Ispitanici su najčešće konzumirali prerađeni sir (82,7 %), a slijedi ga sir s bijelom plijesni (7,8 %). Pod prerađenim sirom smatra se sir spravljen od mlijeka i emulgatora, poput sireva koji se obično pakiraju narezani na ploške ili sirnih namaza. Sir s bijelom plijesni je meki sir s bijelom korom, poput camemberta ili briea. Autori studije smatraju da bi zaštitni učinak mogao biti posljedica nutritivnog profila sira. Naime, sir je bogat proteinima, esencijalnim aminokiselinama, vitaminom K2, antioksidansima, peptidima i probioticima. Ti proteini i aminokiseline podupiru proces zaštite neurona od oštećenja. Vitamin K ima važnu ulogu u zaštiti vaskularnog zdravlja i homeostazi kalcija, procesu održavanja stabilne razine kalcija u krvi.

Prijašnje su studije pokazale da srčani problemi, poput visokog kolesterola, mogu povećati i rizik osobe od razvoja demencije. Jedno je istraživanje otkrilo da prevelik unos kalcija iz dodataka prehrani kod starijih ženskih osoba može povećati rizik od demencije. Zanimljivo je da je studija iz 2015. otkrila da vitamin K2 može pomoći u smanjenju razine kalcija u krvi te tako smanjiti rizik od bolesti povezanih s povišenom razinom kalcija u krvi.

Korist za kognitivne funkcije

I druge studije su pokazale da su antioksidansi, peptidi i probiotici povezani s nižim rizikom od demencije. Ipak, autori studije ističu da su potrebna daljnja istraživanja prije nego što bi se mogle izdati konkretne preporuke. I jedna prijašnja japanska studija otkrila je da konzumacija sira može pomoći u smanjenju rizika od razvoja demencije. Znanstvenici su pratili zdravstvene i prehrambene navike više od 1.500 osoba starijih od 65 godina i oni koji su redovito jeli sir imali su bolje rezultate na kognitivnim testovima.

Inače, rana dijagnoza demencije smatra se ključnom jer, iako je bolest neizlječiva, terapije mogu ublažiti simptome i ponekad usporiti progresiju bolesti. Nažalost, procjenjuje se da je trećina osoba koje pate od demencije zapravo nedijagnosticirana. Klasični simptomi demencije uključuju probleme s pamćenjem, brzinom razmišljanja, oštrinom uma, jezikom, razumijevanjem, prosudbom i raspoloženjem. No, novije studije su otkrile i da promjene vida, sluha, okusa, dodira i ravnoteže mogu nastupiti godinama prije ovih dobro poznatih simptoma demencije.