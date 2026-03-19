SAD razmatra ukidanje sankcija na iransku naftu

Sjedinjene Američke Države razmatraju mogućnost ublažavanja sankcija na iransku naftu koja se trenutno nalazi na tankerima na moru, s ciljem stabilizacije cijena na svjetskom tržištu. Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je kako bi takva odluka mogla biti donesena u narednim danima, a odnosi se na približno 140 milijuna barela nafte.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada su cijene nafte naglo porasle, ponajviše zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca od strane Irana i pojačanih napada na tankere. Tijekom posljednja dva tjedna cijene su se uglavnom zadržavale iznad 100 dolara po barelu. Prema riječima Bessenta, puštanje dodatnih količina nafte na tržište moglo bi kratkoročno ublažiti pritisak na cijene, posebno u razdoblju od desetak dana.

Sličan model već je primijenjen nedavno, kada je privremeno dopuštena prodaja ruske nafte koja je bila blokirana na tankerima, čime je globalnoj ponudi dodano oko 130 milijuna barela.

Prema neslužbenim informacijama, jedna od opcija koju razmatra američka administracija uključuje vremenski ograničeno izuzeće koje bi omogućilo prodaju već uskladištene iranske nafte. Time bi se dio količina, koje su prvotno bile namijenjene Kini, mogao preusmjeriti na šire svjetsko tržište i ublažiti utjecaj poremećaja u opskrbi.

Osim toga, Washington razmatra i dodatne mjere za povećanje dostupnosti nafte, uključujući moguće puštanje strateških rezervi. To bi se nadovezalo na nedavnu koordiniranu odluku članica skupine G7 o oslobađanju velikih količina nafte kako bi se stabiliziralo tržište.

Naglašeno je kako se američke vlasti ne planiraju miješati u trgovanje naftnim derivatima na burzama, već će se fokusirati na povećanje fizičke ponude kako bi nadoknadile manjak nastao zbog poremećaja u ključnom pomorskom pravcu.