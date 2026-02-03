SAD oborio iranski dron

Američka vojska objavila je u utorak da je u Arapskom moru srušila iransku bespilotnu letjelicu koja se, kako navode, "agresivno" približavala nosaču zrakoplova USS Abraham Lincoln. Riječ je o dronu Šahed-139, a prema priopćenju, oborio ga je borbeni zrakoplov F-35 nakon što je procijenjeno da se približava "s jasnom namjerom".

"F-35C s nosača Abraham Lincoln djelovao je u samoobrani kako bi zaštitio brod i posadu", izjavio je glasnogovornik američkog Središnjeg zapovjedništva Tim Hawkins. Dodao je da u incidentu nije bilo ozlijeđenih niti je zabilježena materijalna šteta.

Događaj se zbiva u osjetljivom trenutku, dok se pokušava organizirati nastavak razgovora između SAD-a i Irana o nuklearnom programu. Američki predsjednik Donald Trump u posljednje vrijeme pojačava pritisak na Teheran, upozoravajući da bi moglo doći do "loših stvari" ako dogovor izostane.

Iz američke vojske izvijestili su i o drugom incidentu istoga dana, u Hormuškom tjesnacu, gdje je iranska Revolucionarna garda navodno uznemiravala trgovački brod pod američkom zastavom. Prema Hawkinsu, dva čamca IRGC-a i dron Mohadžer velikom su se brzinom približili brodu M/V Stena Imperative, uz prijetnje da će se ukrcati i zaplijeniti plovilo.