Ruralne žene znaju kako veliku biznis viziju pretočiti u svakodnevicu

Nakon dva uspješna i odlično posjećena susreta, udruga Ruralna žena s Brača organizira svoje treće događanje pod nazivom „Kako svoju veliku biznis viziju pretočiti u svoju svakodnevicu?“, koje će se održati u petak, 27. veljače u 18 sati u DVD-u Supetar na Braču.

Događaj je namijenjen ženama koje žele graditi posao i život u skladu sa sobom – bez idealiziranja, bez pritiska i bez potrebe da biraju između poslovnog uspjeha i privatnog života. Fokus susreta je na konkretnim temama koje su same sudionice istaknule kao prioritetne: strateško planiranje, financije, organizacija, mindset i realizacija ciljeva u stvarnim životnim okolnostima.

Glavna predavačica je Anamarija Grabovac, poduzetnica i direktorica Poduzetničkog centra Zovnica Imota iz Imotskog, koja već više od deset godina radi s poduzetnicama i pomaže im da velike poslovne ideje pretvore u održive svakodnevne korake. Uz vođenje vlastite tvrtke, majka je troje djece i aktivno sudjeluje u obiteljskom biznisu u vinariji, što njezinom predavanju daje dodatnu dimenziju realnosti i iskustva.

Nakon predavanja slijedi panel razgovor u kojem sudjeluju Leopold Botteri, serijski poduzetnik i osnivač brendova Brachia i Uje, Žana Garafulić, vlasnica fitness studija PowerMe, te Dijana Žderić, direktorica Poduzetničkog centra Aktiva. Panel donosi otvoren i konkretan razgovor o poduzetništvu izvan velikih centara, donošenju odluka, rastu, izazovima i odgovornosti koju nosi razvoj vlastitog posla.

Udruga Ruralna žena u međuvremenu je provela interno strateško planiranje te sada još fokusiranije radi na realizaciji svojih ciljeva – izgradnji mreže podrške i edukacija koje odgovaraju stvarnim potrebama žena iz ruralnih sredina. Treće događanje realizira se uz podršku svih bračkih jedinica lokalne samouprave te Udruženja obrtnika Brač, a sudjelovanje je besplatno.