Rokas Pukštas otvoreno progovorio o obitelji, Hajduku i Livaji

Jedan od najboljih, ako ne i najbolji igrač Hajduka ove sezone, 21-godišnji Amerikanac litavskih korijena Rokas Pukštas, otvoreno je progovorio o svom putu, prilagodbi na Split i igračkom razvoju u mini-dokumentarcu “Snaga uma” objavljenom na društvenim mrežama kluba.

Mladi veznjak osvrnuo se na sportsko djetinjstvo, odlazak od kuće u ranoj dobi, prve dane u Hajduku, odnos s trenerima i suigračima, ali i na posebnu energiju Poljuda.

Prisjećajući se početaka, Pukštas je naglasio važnu ulogu obitelji.

"Kad sam bio mlađi, bavio sam se mnogim sportovima. Moji roditelji su uvijek bili uključeni. Igrao sam košarku, bavio se atletikom, igrao nogomet s ocem, igrao tenis. Dakle, odrastao sam u vrlo aktivnoj obitelji. Odabrao sam nogomet zato što je to bio očev omiljeni sport i on me gurao naprijed, a ja sam vidio da me motivira vlastiti napredak. Bio sam bolji od igrača oko sebe, pa me to motiviralo da postanem još bolji. Moja obitelj je imala veliki utjecaj na mene", započeo je Pukštas.

U Hajduk je stigao u ljeto 2020. godine, a poseban trag u njegovu razvoju ostavili su prvi ljudi koje je susreo u klubu.

"Došao sam ovdje u ljeto 2020. godine, već sam bio daleko od obitelji. U tom trenutku, preselio sam se s 13 godina, tako da to nije bila prevelika žrtva. Moj tadašnji trener, Mislav Karoglan, imao je ogroman utjecaj na mene. Ostajao je sa mnom nakon treninga, stvarno je želio da napredujem, pa sam uvijek imao posebnu povezanost s njim i olakšao mi je prijelaz na samom početku. Stipe Zubanović mi je bio prvi prijatelj u klubu. Pomogao mi je u prilagodbi i bio je stvarno dobar čovjek."

Posebno je istaknuo koliko mu znači život u Splitu.

"Volim ovaj grad, volim vrijeme ovdje. Mojoj obitelji se sviđa, mojoj djevojci se sviđa. Jednostavno je nevjerojatno mjesto za život. Volim vašu kulturu, ljude. Imate snažnu vjeru, poštujete obitelj. Vrlo je sigurno i jednostavno je sjajno mjesto za život."

Nezaobilazna tema bila je i atmosfera na Poljudu.

"Na početku sam bio jako nervozan i mislim da je energija navijača dala energiju meni i cijeloj momčadi. Igrati pred punim tribinama, pred Torcidom, nevjerojatan je osjećaj, posebno jer to nikada nisam doživio u Americi."

Govorio je i o Marku Livaji, od kojeg, kako kaže, svakodnevno uči.

"Stvarno sam puno naučio od Livaje. Njegova kvaliteta, vidjeti kako prima loptu, njegov prvi dodir koji ga vodi u sljedeću akciju. To su detalji koji odvajaju prosječnog igrača od igrača svjetske klase. Imati takve igrače oko sebe je nevjerojatno za mladog igrača poput mene."

Pukštas je za prvu momčad debitirao 2022. godine te je dosad upisao 117 nastupa, uz 19 pogodaka i osam asistencija. Ove sezone igra u posebno dobroj formi – u 21 nastupu zabio je šest golova i upisao tri asistencije. Ističe se i u duel-igri, po čemu je među najboljim U-21 igračima u profesionalnom nogometu.