Roditelji curice (2) koja je umrla od opeklina idu u zatvor: "Da ne pobjegnu u Srbiju"

Vedran Pavelić, sudac istrage i glasnogovornik Županijskog Suda u Slavonskom Brodu odredio je istražni zatvor u trajanju od 30 dana roditeljima djevojčice (2) koja je od zadobivenih opeklina preminula u četvrtak u slavonskobrodskoj bolnici.

"Županijski sud danas je u odnosu na dvije osobe i to državljanina Republike Hrvatske koji je rođen 2002. godine i državljanku Republike Srbije rođene 2000. godine odredio istražni zatvor u trajanju od jednog mjeseca.

Istražni zatvor je određen jer su oboje okrivljenika počinili kazneno djelo povreda djetetovih prava s najgorim ishodom, smrt djeteta. Istražni zatvor im je određen zbog toga što postoji opasnost da će pobjeći, s tim je povezano državljanstvo Republike Srbije okrivljenice, te postojanja mogućnosti da u Srbiju pobjegnu oboje.

Drugi razlog je što se u ovom postupku trebaju ispitati svjedoci koji su bliski srodnici obje okrivljenika, pa postoji opasnost da će oni ometati kazneni postupak utjecajem na svjedoke.

Kao treći razlog zbog kojeg im je istražni zatvor određen je bojazan da će ponoviti kazneno djelo s obzirom na to da oboje okrivljenika, koji su bračni drugovi, imaju još djece niske kronološke dobi. Za ovo kazneno djelo, povrede djetetovih prava može biti izrečena zakonom propisana kazna zatvora od 3 do 15 godina", rekao je istražni sudac, prenose 24sata.

Sudac je prihvatio zahtjev jednog od branitelja okrivljenih da im se dozvoli nazočnost pokopu djeteta koji će biti u ponedjeljak na Gradskom groblju u Slavonskom Brodu.

Roditelji sami pokušali zaliječiti veliku opeklinu na leđima

Podsjetimo, policija je jučer objavila nove detalje o bebi koja je umrla.

"U Operativno-komunikacijskom centru Policijske uprave brodsko-posavske dana 11. rujna oko 8.35 sati zaprimljena je dojava da je u Slavonskom Brodu preminulo dijete (rođeno 2023. godine). U sklopu kriminalističkog istraživanja, uz suradnju policijskih službenika, zamjenik Županijske državne odvjetnice za mladež u Slavonskom Brodu obavio je očevid.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela povrede djetetovih prava, policijski službenici uhitili su 25-godišnjaka i 23-godišnjakinju. Navedene se sumnjiči da nisu na vrijeme zdravstveno zbrinuli dijete koje je od zadobivenih ozljeda smrtno stradalo", objavila je policija.

"Policijski službenici će osumnjičene tijekom današnjeg dana uz kaznene prijave Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje navedenog kaznenog djela predati pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske. Slijedi izvješće Hrvatskom zavodu za socijalni rad Područnom uredu Slavonski Brod", dodaje se.

Roditelji ispitani

Roditelji su tijekom jučerašnjeg poslijepodneva ispitani. Neslužbeno se doznaje kako su roditelji sami pokušali tretirati i zaliječiti velike opekline na bebinim leđima, a kad je dijete izgubilo svijest i prestalo disati, pozvana je pomoć, ali bilo je prekasno. Prilikom dolaska na sud su plakali.

Obitelj ima još troje djece, ona su dobro i smještena su izvan obitelji.

Odvjetnik je u razgovoru za HRT rekao kako je majka u šoku. "Majka je u strašnom šoku, iskazivala je i odgovarala na postavljena pitanja istraživanja. Ovo je jedna strašna tragedija, nije to nešto što je namjerno napravila. Roditelji su vjerovali da konzervativnim tretmanom mogu ukloniti posljedice", rekao je.

Hrvatski zavod za socijalni rad potvrdio je HRT-u da obitelj dosad nije bila u njihovu tretmanu.