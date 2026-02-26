Rijeka razbila Omoniju i ispisala povijest na Rujevici

Nogometaši Rijeke plasirali su se u osminu finala Konferencijske lige nakon što su na Rujevici svladali ciparsku Omoniju 3:1 u uzvratu doigravanja. S obzirom na pobjedu 1:0 u prvoj utakmici, Riječani su prošli dalje s ukupnih 4:1.

Strijelci za Rijeku bili su Toni Fruk (52., 67.) i Daniel Adu-Adjei (79.), dok je za goste pogodio Muamer Tanković u 13. minuti.

Rijeci je ovo najveći europski uspjeh nakon 1980. godine i plasmana u četvrtfinale Kupa pobjednika kupova. U osmini finala igrat će protiv poljskog Rakowa ili francuskog Strasbourga, o čemu će odlučiti ždrijeb.

Omonia povela, Rijeka bezopasna u prvom dijelu

Omonia je bolje otvorila susret i zaprijetila već u drugoj minuti, a inicijativu je okrunila pogotkom u 13. minuti. Nakon duela Tea Barišića i Willyja Semeda, lopta je stigla do Ryana Mmaeea koji je proigrao Tankovića, a on precizno pogodio za 0:1.

Rijeka je u prvom dijelu djelovala bezidejno i utakmicu je na odmor ispratila bez udarca u okvir gola. Omonia je kontrolirala igru, a domaćin nije uspijevao uspostaviti ritam.

Fruk pokrenuo preokret

U nastavku je Rijeka zaigrala znatno agresivnije. Izjednačenje je stiglo u 52. minuti kada je Tiago Dantas proigrao Fruka, a on preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio za 1:1.

Rijeka je nastavila pritiskati, a potpuni preokret stigao je u 67. minuti. Nakon nove akcije Dantasa i Adu-Adjeija, lopta se odbila do Fruka koji je iz blizine zabio za 2:1.

Konačnih 3:1 postavio je Adu-Adjei u 79. minuti, iskoristivši nesigurnost gostujuće obrane i vratara Francisa Uzoha.

Rijeka je tako pred domaćim navijačima potvrdila prolazak i osigurala europsko proljeće.