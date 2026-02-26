Rijeka i Split domaćini utakmica protiv Engleske i Španjolske

Hrvatska će 3. listopada ugostiti Englesku u Rijeci (18:00), a zbog disciplinske kazne Uefe ta utakmica bit će odigrana bez prisustva gledatelja. Tri dana kasnije, 6. listopada, Vatreni će dočekati Španjolsku (20:45) na stadionu Poljud u Splitu. Hrvatska će natjecanje u Ligi nacija otvoriti u Češkoj (26. rujna), potom putuje u goste Španjolskoj (29. rujna), nakon čega slijede navedene dvije domaće utakmice. U studenom će Hrvatska gostovati u Engleskoj (12. studenoga), a natjecanje u skupini okončat će kod kuće protiv Češke 15. studenoga.

Izvršni odbor prihvatio je prijedlog završnog računa za 2025. godinu, kao i izvješće o radu Saveza, a usvojeni su i Pravilnik o nogometnim natjecanjima, kalendar aktivnosti za 2026. godinu i Odluka o Popuni prve NL za natjecateljsku godinu 2026./27. Također, IO je imenovao predsjednike i članove stalnih komisija HNS-a, kao i arbitre Arbitražnog suda HNS-a, piše HNS.