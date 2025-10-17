Revolucija u borbi protiv raka: Cjepivo protiv raka blokiralo više tumora kod miševa

Novo cjepivo može učinkovito spriječiti više vrsta raka, s učinkovitošću do 88 posto za neke oblike tumora u testovima na miševima.

Poput cjepiva dizajniranog za sprječavanje ili smanjenje bolesti uzrokovanih virusnim infekcijama, ovo cjepivo protiv raka djeluje tako što trenira imunološki sustav da napada tumore kada se sljedeći put pojave, piše Science Alert.

Nanočestice u cjepivu predstavljaju prepoznatljivu komponentu stanica raka kao antigen - oznaku koja upozorava naše imunološke stanice na prijetnju. Drugi materijal, opisan kao 'super' adjuvant, dodatno stimulira imunološki sustav da krene u ofenzivu.

U prvim testovima, znanstvenici sa Sveučilišta Massachusetts Amherst cijepili su skupinu miševa nanočesticama koje sadrže melanomske peptide, prije nego što su nekoliko tjedana kasnije izložili testne životinje stanicama melanoma.

Od miševa koji su primili cjepivo s nanočesticama, 80 posto ih je preživjelo i ostalo bez tumora tijekom 250 dana trajanja studije. Nasuprot tome, svi miševi koji nisu cijepljeni ili su im dane različite formulacije podlegli su unutar sedam tjedana.

U drugom testu, tim je koristio općenitiji antigen – tvar nazvanu tumorski lizat, napravljenu od razgrađenih stanica raka. Postavljena je hipoteza da lizat može upozoriti imunološki sustav na niz vrsta raka, što bi bilo korisno u preventivnim slučajevima.

Miševi su primili ovu verziju cjepiva prije nego što su bili izloženi melanomu, raku gušterače ili trostruko negativnom raku dojke. I ponovno je većina ostala bez tumora: 88 posto onih izloženih raku gušterače, 75 posto raku dojke i 69 posto melanomu.

Istraživači su bezuspješno pokušali simulirati širenje raka kod preživjelih miševa, otkrivši da je 100 posto njih ostalo bez tumora.

„Inženjeringom ovih nanočestica za aktiviranje imunološkog sustava putem višestruke aktivacije koja se kombinira s antigenima specifičnim za rak, možemo spriječiti rast tumora s izvanrednim stopama preživljavanja“, kaže Prabhani Atukorale, biomedicinski inženjer na Sveučilištu Massachusetts Amherst.

Tim kaže da je ključ takozvani superadjuvant, koji se sastoji od lipidnih nanočestica koje enkapsuliraju dva imunološka adjuvansa i isporučuju ih zajedno kako bi potaknule imunološki odgovor.

Naravno, u ovoj fazi, rad je proveden samo na miševima, tako da nema jamstva da će se rezultati prenijeti na ljude.

No, ova tehnika bi se potencijalno mogla prilagoditi nizu različitih vrsta raka, pomažući u liječenju pacijenata nakon dijagnoze i sprječavanju da se rak ukorijeni kod pacijenata s visokim rizikom.