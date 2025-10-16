Rekordan broj mladih jedriličara stiže u Split, počinje Europsko juniorsko prvenstvo klase ILCA

Nakon Europskog prvenstva klase 470 i Svjetskog prvenstva klase Zvijezda, Jedriličarski klub Mornar ove je godine domaćin još jedne velike regate – Europskog juniorskog prvenstva olimpijske klase ILCA (ILKA).

"Došli smo i do treće regate, krenula je lagana gužva. Pokušavamo posložiti stvari da funkcioniraju. Uložili smo dosta truda. Dosada smo organizirali regate s dva pontona, ove godine smo dodali i treći što je iziskivalo puno rada i truda svih iz kluba, ali sve ide u roku i bit če sve super", izjavio je sportski direktor Mornara i naš najtrofejniji jedriličar upravo u ovoj klasi Tonči Stipanović.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U kategoriji do 21 godine prijavljeno je 160 jedriličara i 82 jedriličarke.

"Ovo je rekordan broj za Europsko juniorsko prvenstvo. Nije iznenađujuće - svi vole doći u Split, poznaju tko ovdje trenira i kakve rezultate ostvaruju. Vole doći u Split i osjetiti tu energiju", rekao je.

U ponedjeljak, utorak i srijedu predviđena su po dva plova u kvalifikacijskim skupinama, a u četvrtak, petak i subotu po dva plova finalne serije.

"Prognoza je dobra, vidjet ćemo što nas još čeka. Nadamo se da će nas držati lijepo vrijeme i da će program biti održan do kraja", dodao je.

Hrvatska je zastupljena s 10 jedriličara i četiri djevojke.

"Za naša dva momka iz Mornara, Niko Jakelić i Bartol Jocić, mogu reći da su još mladi i skupljaju iskustvo. Bili smo zajedno na Svjetsko juniorsko prvenstvo, osjetili su tu gužvu na startu i puno toga naučili. Svi treneri u klubu jedva čekamo da krene prvenstvo vidimo kako će to odraditi, ne stavljamo im nikakav presing, samo očekujemo da budu koncentrirani i rade ono što smo im govorili od početka godine", kazao je.

Glavni hrvatski adut je Labudov Omišanin Josip Tafra koji ove godine ima svjetsko srebro i europsko zlato u klasi ILCA 6. To će mu biti prvo natjecanje u olimpijskoj klasi ILCA 7.

"Naravno, svi od njega očekuju rezultat. Odlično je odjedrio sezonu, iako je to bilo u ILCA 6. Ovo će mu sigurno biti pravi start, tu je i svjetski prvak iz Irske i prvak iz ILCA 6 od prošle godine, svi su najbolji tu", rekao je.

U Splitu ćemo vidjeti i neke buduće olimpijce.

"Nijemac je sigurno jedan od glavnih favorita, mladih se mogu u njega ugledati jer je momak odličan jedriličar", kazao je Stipanović.