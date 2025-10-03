Rekonstrukcija predaka: Otkriveno kako je izgledao čovjek prije tisuću godina

Rekonstruirano lice stanovnika Dubravica iz 9. stoljeća svečano je otkriveno u Muzeju grada Šibenika. Facijalna rekonstrukcija napravljena je na temelju lubanje iz groba br. 38, s ranosrednjovjekovnog groblja u Dubravicama kod Skradina.

Projekt predstavlja jedinstvenu suradnju stručnjaka iz različitih znanstvenih i istraživačkih institucija Hrvatske i Italije. U njemu se isprepliću antropologija, digitalna tehnologija i umjetnost s ciljem približavanja ranosrednjovjekovne prošlosti suvremenom čovjeku.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Rekonstrukcija lica iznimno je zahtjevan i dugotrajan postupak koji se provodi vrlo rijetko, zbog čega njegovo predstavljanje ima posebnu vrijednost – omogućuje publici da vidi lice čovjeka koji je na ovim prostorima živio prije više od tisućljeća.

Na taj način, kroz spoj znanosti i umjetnosti, prošlost postaje vidljiva i bliska, pružajući jedinstveno iskustvo susreta s vlastitim nasljeđem.