Rebić se vraća

Završila je reprezentativna pauza, što znači da se vraća SuperSport HNL. Varaždin i Hajduk u subotu u 17 sati na varaždinskom stadionu odigrat će utakmicu šestog kola domaćeg prvenstva. Trener splitskog kluba Gonzalo Garcia ponovno će na raspolaganju imati Antu Rebića (31), koji je zbog rupture mišića propustio pobjedu nad Osijekom (0:2) i remi s Rijekom (2:2), piše Index.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Krilni napadač upisao je tri nastupa (117 minuta) otkako je ovog ljeta kao slobodan igrač došao u Hajduk. Ulazio je s klupe u oba susreta protiv Dinamo Cityja u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, dok je u SHNL-u bio prvotimac u slavlju nad Slaven Belupom (3:0).

Hoće li ga Garcia koristiti protiv Varaždina, četvrtoplasiranog kluba hrvatskog prvenstva, još nije poznato.

Šarlija se vraća za Dinamo?

Dok se Rebić vraća, stoper Zvonimir Šarlija (29) neće biti u kadru za susret s Varaždinom. Standardni prvotimac osjetio je problem s mišićem zadnje lože te je iz igre izašao u 63. minuti utakmice s Osijekom odigrane 24. kolovoza.

Propustio je utakmicu s Rijekom, gotovo sigurno neće ga biti protiv Varaždina, a trebao bi biti spreman za derbi s Dinamom 20. rujna na Poljudu.

Šarlija je ove sezone, nakon povratka s posudbe u Pafosu, jedan od najvažnijih braniča Hajduka. Odigrao je osam utakmica (751 minutu) u trenutku kad je Hajduk prodao Dominika Prpića i Filipa Uremovića, da bi kasnije doveo Rona Racija i Edgara Gonzaleza, koji bi trebali pokrpati rupe u zadnjoj liniji.