Razvodi se od muža zbog DNA testa: "Nisu nas rezultati uništili nego nešto drugo"

Žena koja je pet godina bila u braku sa svojim mužem sada se planira razvesti od njega, a razlog je šokantan.

Naime, supruga je objasnila da se svekrva uvijek miješa u njihov odnos i često joj govori što da radi. Iako razumije da njezin suprug nije kriv, ne cijeni to što se on neće zauzeti za nju kada je njegova mama neugodna ili kada ju uzrujava, piše Mirror.

"Zapravo je istina, izreka 'Kada se vjenčaš s nekim, vjenčaš se s njegovom obitelji'. Mislim da je način na koji se to može riješiti tako da bi svaki supružnik trebao držati svoju stranu obitelji u skladu. Ja sam se pobrinula za svoje roditelje i njihove gluposti i očekivala sam isto i od njega. No, nikada nije. Uvijek me traži da budem dobra prema njoj", rekla je.

Muž je odlučio napraviti test očinstva

Objavljujući na Redditu, rekla je da je svekrva davala neprikladne komentare o obitelji. Optužila je ženu da je prevarila njezinog sina jer dijete para ne sliči ocu. Dakle, muž je odlučio napraviti test očinstva, za što je rekao da će spriječiti njegovu majku od podrugljivih komentara. Međutim, žena koja je objavila temu rekla je da je to 'bezobrazno'. "Nisam varala i nisam nimalo zabrinuta zbog rezultata testa. Nisam ga namjeravala spriječiti da napravi DNA test ili bilo što, ali samo znam da se ne želim baviti time duže. Tražim stan i razgovarala sam s odvjetnikom dan nakon što je iznio tu stvar s DNA testom. Dobit ćemo rezultate za dva dana. Jedva čekam. Uz to bi također dobio papire za razvod. Dala sam sve od sebe da ovo funkcionira i da budem dobra sa svekrvom. Ali razmišljajući o tome, nije problem samo moja svekrva, nego i način na koji on rješava stvari."

Iako su rezultati stigli i potvrdili da je dijete suprugovo, šteta je već bila učinjena. Supruga je rekla da, iako zna da razvod može biti težak za djecu, misli da je život s dvoje roditelja koji se mrze teži. Također je objasnila da je od tada izgubila svako poštovanje prema svom suprugu jer nije osjećala njegovu podršku.

Par se 'jako posvađao' jer on nije shvaćao zašto je toliko uzrujana te je mislio da je pretjerala

Nakon što je napisala izvornu objavu, žena je podijelila ažuriranje. Objasnila je da je mužu rekla da je već razgovarala s odvjetnikom i podnijela zahtjev za razvod. Par se 'jako posvađao' jer on nije shvaćao zašto je toliko uzrujana te je mislio da je pretjerala. Pogoršavajući situaciju, njegova je majka rekla da se neće ispričati što je sumnjala. “Otišla sam te večeri jer nisam dobila ispriku, a on kao da nije razumio da je njegovo potvrđivanje da je u redu da se ona miješa razlog zašto uopće želim razvod”, napisala je. "Na kraju je rekao svojim roditeljima da će dolaziti s vremena na vrijeme da ih provjeri (on im je jedino dijete) i svojoj mami je rekao da ne dolazi dok se ne ispriča. Ona nije bila sretna i rekla je da joj oduzimam sina."

U posljednjem ažuriranju, žena je rekla da je par sada odlučio da se neće razvesti jer je suprug predložio da barem pokušaju u savjetovalištu za parove jer on ne želi biti suroditelj. Međutim, to ne znači da je razvod potpuno isključen, prenosi Večernji list.

"Željela sam razvod u to vrijeme; to se činilo kao jedino rješenje"

"Ljudi koji su rekli da pretjerano reagiram u mojoj zadnjoj objavi, natjerali su me da se zapitam želim li doista razvod ili sam samo ljuta? Željela sam razvod u to vrijeme; to se činilo kao jedino rješenje. Ali ako bi nam savjetovanje pomoglo, Mogu pokušati riješiti stvari. Nadam se da je ovo dobra odluka. Ako ne, nisam zapela. Uzet ću sina i otići", rekla je supruga. Ljudi su brzo istaknuli da ne misle da će savjetovanje promijeniti ponašanje muža i da je razvod jedini odgovor. "Mislim da se još uvijek mora razvesti od njega. Morat će se potpuno maknuti od svoje užasne majke ako želi spasiti svoj brak", napisala je jedna osoba. "Ovo ide ravno prema razvodu, nema spora oko toga. Suprug će odustati i oprostit će svojoj mami jer već nema nimalo obzira prema svojoj ženi, zabrinuo se tek kad se spomenulo razvod", rekla je druga.