Raznolik kulturni program Hvara u ožujku

Javna ustanova u kulturi HVAR 1612 za ožujak je pripremila bogat program koji vješto isprepliće suvremene ritmove s tradicijom, aktualne kazališne komade i bezvremensku poeziju. Scenografije Hvarskog kazališta i Venerande ugostit će redom istaknuta imena domaće i međunarodne scene.

Mjesec otvaramo u petak, 6. ožujka, uz Veneranda Winter Vibes. U goste nam stiže zadarska grupa Jeremiah's, bend koji je svojom energijom i autentičnim spojem bluesa, funka i rocka osvojio pozornice od Hrvatske pa sve do Memphisa. Njihov nastup u Venerandi jamči večer punu snažnog groovea i vrhunske svirke.

Već par dana kasnije, 8. ožujka, Dan žena obilježit ćemo u intimnom ambijentu Hvarskog kazališta uz legendu hrvatske šansone. Ibrica Jusić donosi nam svoje bezvremenske interpretacije i emociju koja desetljećima povezuje generacije, obećavajući večer posvećenu ljubavi i poetskom izričaju.

Svjetski dan poezije, 21. ožujka, rezerviran je za poseban umjetnički doživljaj – Lorca Acoustic Project. Nina Ćorić i ansambl vrsnih glazbenika kroz program Poemas de Ida y Vuelta spojit će autorsku glazbu, flamenco i latino ritmove s riječima Federica Garcíje Lorce. Ovim koncertom ujedno započinjemo obilježavanje 90. obljetnice smrti velikog španjolskog pjesnika.

Poseban datum u kalendaru je 27. ožujka – Svjetski dan kazališta. Tom prigodom naše Hvarsko kazalište, kao najstarije komunalno kazalište u Europi, širom otvara svoja vrata posjetiteljima, simbolično označavajući početak nove sezone i slaveći kazalište kao nezaobilazno mjesto susreta i dijaloga.

Ožujski program zaključujemo 30. ožujka gostovanjem Gradskog kazališta mladih Split. Na rasporedu je hvaljena predstava Lutkina kuća, dio drugi autora Lucasa Hnatha. Ovaj intrigantni nastavak Ibsenova klasika na scenu donosi povratak Nore, propitujući brak, slobodu i cijenu osobnih odluka kroz britki humor i suvremeni jezik.

Ulaznice, kao i sve informacije o događanjima, dostupni su na web stranici HVAR 1612.