Razbijen lanac prostitucije u srcu Hercegovini. Nudile usluge za 200 eura po satu

U Mostaru, u modernim zgradama City naselja, u blizini zapadnog autobusnog kolodvora, dijelu grada prepunom studenata sa svih strana, svakodnevno se odvija suptilna i tiha dinamika koja prolazi ispod radara većine građana. Iza luksuznih fasada, tvrde naši izvori, redovno se izmjenjuju skupocjeni automobili, muškarci koji dolaze i odlaze u kratkim vremenskim razmacima – i djevojke čija se lica, uz eksplicitne ponude, pojavljuju na međunarodnim escort platformama poput EuroGirlsEscort.com.

Iako se na prvu čini da je riječ o uobičajenim internet oglasima za "druženje", nedavne policijske akcije razotkrile su sasvim drukčiju pozadinu. Federalna uprava policije je u lipnju ove godine razbila međunarodnu kriminalnu mrežu koja je, prema navodima Tužiteljstva BiH, dovodila strane državljanke iz Kine i Brazila u Bosnu i Hercegovinu radi organiziranog pružanja seksualnih usluga – između ostalih i u Mostaru, saznaje Hercegovina.info.

Istraga pokazuje da online escort oglasnici, uključujući "verificirane" profile na poznatim web stranicama, mogu biti samo sofisticirani paravan za ono što se pravno kvalificira kao međunarodno navođenje na prostituciju.

Brazil, Filipini, brojevi telefona iz Srbije

Na stranici EuroGirlsEscort trenutno je oglašeno 15 „verificiranih“ profila za grad Mostar, među kojima se izdvajaju djevojke pod imenima Paloma, Baby, Ana i Cat. Sve djevojke navode da su strane državljanke, najčešće Brazilke, uz iznimku Cat koja se predstavlja kao Engleskinja, iako koristi filipinski broj telefona.

Iako se predstavljaju kao neovisne („independent“), svi profili dijele gotovo identičnu strukturu: profesionalne fotografije, jasno definirane seksualne usluge, dostupnost 24 sata dnevno i kontakt brojeve iz različitih zemalja – Srbije, BiH, Brazila i Filipina. Stil pisanja opisa, jezične kombinacije i rotacija po gradovima (Mostar, Tuzla, Sarajevo) upućuju na organiziranu mrežu koja upravlja njihovim kretanjem i oglašavanjem. Pritom se oglašavaju kao “verificirane”, iako platforma ne nudi nikakvo objašnjenje procesa verifikacije.

Neke od djevojaka na profilima imaju fotografije koje ih nedvojbeno smještaju u Mostar, pa tako na jednom profilu djevojka pije vino u blizini Starog mosta, druga ima fotografiju u poznatom Mostarskom restoranu, dok se kod treće u pozadini vidi zvonik Franjevačke katedrale.

Cijene usluga su između 150 i 200 eura po satu

Usluge koje nude uključuju GFE, oralni seks bez zaštite, masaže, pa čak i opcije poput „duo s drugom djevojkom“, što dodatno sugerira logističku i kadrovsku povezanost. S obzirom na sve elemente – zajednički jezik, mobilnost, tehničku sličnost profila i preklapanje s detaljima iz nedavnih policijskih akcija – sve upućuje na postojanje profesionalno vođene, potencijalno međunarodne mreže koja koristi escort oglasnike kao paravan za organizirano seksualno iskorištavanje.

Također, na stranici je vidljivo i kada su zadnji put bile aktivne, pa je zanimljivo kako su dvije Brazilke platformu napustile 30.6. neposredno nakon velike akcije FUP-a.

Ovakvi obrasci u potpunosti korespondiraju s nalazima nedavnih policijskih istraga provedenih pod nadzorom Tužiteljstva Bosne i Hercegovine.

U dvije odvojene akcije Federalne uprave policije, provedene u lipnju 2025., identificirane su međunarodne kriminalne grupe koje su organizirano dovodile strane državljanke, pretežno iz Brazila i Kine, kako bi pružale seksualne usluge na području BiH, uključujući i Mostar.

Osobe su zatečene u iznajmljenim stanovima, dok su njihove aktivnosti bile oglašavane putem internetskih platformi, a komunikacija s klijentima vođena putem inozemnih brojeva telefona – upravo kao što se pojavljuje na analiziranim profilima.

Kazneno djelo koje se tim radnjama stavlja na teret, prema članku 187. stavku 1. Kaznenog zakona BiH, glasi „međunarodno navođenje na prostituciju“ i uključuje svako organizirano posredovanje, logistiku i iskorištavanje osoba radi pružanja seksualnih usluga u više država.

Iako se escort stranice poput EuroGirlsEscort formalno ograđuju od odgovornosti, jasno je da u mnogim slučajevima upravo one predstavljaju ključni mehanizam digitalnog navođenja – a „verificirani“ profili služe kao alat prikrivanja stvarne pozadine, uključujući moguće prisiljavanje, ucjene i trgovinu ljudima, piše Hercegovina.info.