RASKOŠNA PROSLAVA Vrckasta Šuput proslavila 44. rođendan u prozirnom kombinezonu: Procurile su fotografije....

Pjevačica i poduzetnica Maja Šuput, poznata 'kraljica zabave', prije sedam dana je napunila 44 godine, a sa malim je zakašnjenjem organizirala i veliku proslavu u Zagrebu.

Detalje zabave podijelio je njen dugogodišnji stilist i veliki prijatelj, Marko Grubnić.

Pjevačica se odlučila na crnu kombinaciju čipkastog kombinezona ispod kojeg se ocrtavalo donje rublje, uz elegantnu frizuru i 'retro' makeup, uz crveni ruž. Uživala je s gostima cijelu večer, a naravno, nije moglo proći bez pjesme.

Na proslavi su bila i brojna poznata lica, Jelena Perić, Momčilo Gurović, Karlo Rusan i Anita Tuček, a Grubnić je bio među prvima koji joj je čestitao rođendan u emotivnoj objavi.

- Sretan rođendan, moja sestro do kraja života... Volim te takvu kakva jesi i ne bih mogao zamisliti život bez tebe. Ako te itko poznaje poput mene, zna koliko si nevjerojatna, ljubazna, odana osoba puna ljubavi i koliko bi svatko sanjao da te ima u svom životu. Mi smo srodne duše. Tako sam sretan što te imam uz sebe. Puno te volim, poštujem te, cijenim sve što jesi. Želim ti zahvaliti što si me odabrala da budem tvoj najbolji prijatelj. Što si mi dopustila da budem dio tvog života. Hvala ti što mi vjeruješ u svemu što radiš. Hvala ti što me držiš za ruku dok zajedno prolazimo kroz život - napisao je Grubnić.

Marko pjevačicu oblači već godinama, poznato je da ju je pratio još 2010. kad je nastupala na Karlovačkim danima piva i dijele brojne uspomene.

- Privilegija je i čast imati ovakvo prijateljstvo i cijenim godine koje smo proveli zajedno. Neki ljudi uđu u naše živote i učine ga boljim, učine glazbu glasnijom, dane svjetlijima, a sreću dužom - hvala ti na tome... Hvala ti što me nikad nisi osuđivala kad sam pogriješio, za sav naš smijeh, za neprospavane noći, zabave i zato što si uvijek tu. Uvijek ćeš biti moja osoba, u dobru i zlu, do kraja... Svi te slavimo danas i svaki dan! Neka tvoje samopouzdanje i dalje blista i nikada ne budi nitko osim sebe. Savršena si u svakom pogledu - zaključio je Grubnić.