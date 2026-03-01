Rakitićev prijatelj jedva pobjegao iz Irana

Munir el Haddadi (30), bivši nogometaš Barcelone, Valencije, Seville i niza drugih španjolskih klubova, uspio je napustiti Iran nakon napada koje su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli ove subote na različite ciljeve u toj zemlji. Munir od rujna igra za iranski Esteghlal, a ono što je trebalo biti rutinsko putovanje pretvorilo se u pravu utrku s vremenom, piše Marca.

Ljudi bliski španjolsko-marokanskom nogometašu opisali su dramatične scene. "Bio je u zrakoplovu s Ivánom Sánchezom, spreman za polijetanje", navode izvori. Sve je bilo spremno za polazak, no u posljednjem trenutku stigla je naredba. "Rekli su im da izađu jer je počeo zračni napad". Putnici su bili prisiljeni napustiti zrakoplov, let je otkazan, a prvotni plan je propao.

Šesnaest sati vožnje do Turske

Morao se pronaći drugi izlaz. Klub je Muniru osigurao vozača s kojim je krenuo na dug put automobilom. Uslijedila je šesnaestosatna vožnja do granice s Turskom. "Bila je to ludnica", opisuju njegovi bližnji. Nogometaš se sada nalazi na turskom teritoriju i čeka povratak u Španjolsku. "Dobro je i na sigurnom", ističu. Iranska nogometna liga je otkazana, a situacija u zemlji ostaje neizvjesna.

Munir nije jedini španjolski sportaš zatečen u Iranu. U tamošnjem prvenstvu igraju i vratar Antonio Adán te spomenuti Iván Sánchez. Španjolsko ministarstvo vanjskih poslova preporučilo je u subotu svim španjolskim državljanima, njih 158, da napuste zemlju dostupnim sredstvima zbog eskalacije sukoba.

Reakcija nogometnog saveza

Kraljevski španjolski nogometni savez aktivirao je krizni stožer kako bi pružio podršku trenerima, igračima i tehničkom osoblju koje se nalazi na tom području. Otvoren je i poseban komunikacijski kanal (internacional@rfef.es), a savez je u koordinaciji s veleposlanstvima i lokalnim nogometnim savezima.

Podsjetimo, prošlog ljeta u medijima je bilo puno spekulacija oko toga da Hajduk želi dovesti El Haddadija, a ključan za taj posao trebao je biti tehnički direktor Ivan Rakitić, koji je s Munirom igrao u Barceloni i Sevilli te mu je bio veliki prijatelj. Munir za Rakitića jednom prilikom rekao da mu je bio "puno više od suigrača" te ga je nazvao "ocem".

Ipak, od Munirovog dolaska u Hajduku na kraju nije bilo ništa te je on u rujnu potpisao dvogodišnji ugovor s iranskim Esteghlalom. Sada je njegova budućnost ondje neizvjesna, piše Index.