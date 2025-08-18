Rakitić: "Moj dom je u Splitu, ali i za Švicarsku bih dao sve"

TEHNIČKI direktor Hajduka i legendarni hrvatski nogometaš Ivan Rakitić dao je intervju za švicarski NZZ i u njemu govorio o svojoj bogatoj karijeri, ali i o planovima za budućnost.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Rakitić je rođen u Švicarskoj, igrao je za Hrvatsku, a u klupskoj karijeri bio je u Njemačkoj, Španjolskoj, Saudijskoj Arabiji te na kraju u Hajduku. Švicarci su ga pitali koje bi mjesto nazvao svojim domom.

"Vjerojatno Sevillu, tamo je obitelj moje supruge i ondje su rođena naša djeca. Od prošle godine i u Splitu se osjećamo jako dobro, pa smo odlučili ostati neko vrijeme. U idućih 18 mjeseci ovdje studiram nogometni menadžment u programu UEFA-e. Kao uvjet studija mora se pet mjeseci provesti u klubu. Kad se pojavila mogućnost u Hajduku, odlučili smo da to prihvatim. Trenutačno je moj dom ovdje u Splitu", rekao je.

"I za Švicarsku bih dao sve"

Rakitić je do 19. godine igrao za švicarske mlađe reprezentacije, a onda je odlučio da će nastupati za Hrvatsku. Progovorio je kako je došlo do toga. "Dugo sam bio uvjeren da ću igrati za Švicarsku, jer sam od 15. godine bio u njihovoj reprezentaciji. Ali cijela moja obitelj je iz Hrvatske. Kad me izbornik Hrvatske došao posjetiti, to je bilo posebno. Tek kad sam osjetio da ću možda napustiti Basel, počeo sam ozbiljnije razmišljati", rekao je i nastavio:

"Nisam želio birati jedno i odbaciti drugo. Osluškivao sam srce. Roditeljima i prijateljima sam rekao da ne želim čuti njihova mišljenja. Htio sam da to bude samo moja odluka. O tome nisam ni s kim razgovarao dok nisam odlučio. Onda sam nazvao švicarskog izbornika Köbija Kuhna. Ali i za Švicarsku bih dao sve, i danas pratim švicarske sportaše i osjećam se kao Švicarac."

Malo je nedostajalo da ne dođe u Hajduk

Također je otkrio da je malo nedostajalo da uopće ne dođe do transfera u Hajduk. Kada ga je novinar pitao je li povratak u Basel ikad bio opcija, Rakitić je rekao da nije, ali da je prije potpisa za Hajduk bio blizu dogovora s drugim švicarskim klubom. "Prije dolaska u Hajduk razgovarao sam s jednim drugim švicarskim klubom. Koji je to bio, ostat će tajna. Bili smo blizu dogovora", izjavio je.