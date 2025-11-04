Rak gušterače često se otkrije prekasno. Ovo su simptomi koje ne treba ignorirati

Rak gušterače jedan je od najsmrtonosnijih oblika raka. Stručnjaci ga opisuju kao iznimno teško izlječivu bolest s vrlo lošim prognozama. I dok medicina napreduje u liječenju brojnih vrsta karcinoma, kod raka gušterače napredak je i dalje ograničen. Britanska zdravstvena služba (NHS) ističe kako ga je "teško liječiti", ponajprije zbog kasnog otkrivanja.

Prema podacima organizacije Cancer Research UK, samo 25 posto oboljelih preživi godinu dana od dijagnoze, a tek 5 posto živi dulje od deset godina. Glavni razlog ovako loših rezultata leži u tome što se bolest najčešće otkrije u kasnoj fazi, kada je već uznapredovala. Tada je mogućnost liječenja znatno smanjena, piše Index.

U trenutku postavljanja dijagnoze, samo 15 do 20 posto pacijenata ima šansu za operaciju, koja je zasad najučinkovitiji oblik liječenja. Gušterača je organ koji se nalazi iza želuca i igra važnu ulogu u probavi. Upravo njezin položaj i nejasni simptomi otežavaju pravovremeno otkrivanje bolesti.

Simptomi na koje treba obratiti pažnju

Iako se rak gušterače ne pojavljuje često, nalazi se među vodećim uzrocima smrti od karcinoma. Stručnjaci Medicinskog sveučilišta Južne Karoline naveli su sedam znakova koji bi mogli ukazivati na ovu bolest:

žutica (žutilo kože i bjeloočnica)

svijetla stolica

tamna mokraća

bol u srednjem ili gornjem dijelu trbuha, često i u leđima

neobjašnjiv gubitak težine

umor

smanjen apetit

Liječnici posebno upozoravaju na pojavu žutice u kombinaciji s blijedom stolicom i tamnim urinom kao znakove na koje treba odmah reagirati. No problem je što su mnogi od ovih simptoma nespecifični, što znači da mogu ukazivati i na druge, manje ozbiljne zdravstvene probleme.

Zbog toga se bolest često dijagnosticira tek kada su simptomi ozbiljni i kad je liječenje već otežano. Iz američkog centra MUSC Health ističu da su čak i najočitiji simptomi često znakovi uznapredovalog stadija bolesti.

Ipak, znanstvenici ne odustaju. Radi se na razvoju novog krvnog testa koji bi mogao otkriti bolest ranije. Riječ je o biomarkeru naziva GPC1, koji bi potencijalno mogao ukazivati na prisutnost raka gušterače. No, i dalje će za konačnu dijagnozu biti potrebne slikovne pretrage i biopsija.

Kako smanjiti rizik?

Dok se ne razviju učinkovitiji alati za rano otkrivanje, svi možemo poduzeti korake kako bismo smanjili rizik. NHS savjetuje:

ograničiti unos alkohola na najviše 14 jedinica tjedno

prestati pušiti

jesti manje crvenog i prerađenog mesa

održavati zdravu tjelesnu težinu

Briga o vlastitom zdravlju, poznavanje ranih znakova i pravovremeno obraćanje liječniku mogu biti ključni u borbi protiv ove tihe, ali opasne bolesti.