Radite ili ste radili u Njemačkoj? Evo gdje u Splitu možete riješiti sve oko mirovine!

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje u suradnji s nositeljem mirovinskog osiguranja iz Savezne Republike Njemačke organizira Međunarodne savjetodavne dane koji će se održati u Splitu od 14. do 16. listopada 2025., u prostorijama Područne službe u Splitu, Obala kneza Branimira 15, 21 000 Split, od 9 do 15.30 sati.

Pozivamo sve zainteresirane osiguranike koji su zaposleni, samozaposleni ili su bili zaposleni u SR Njemačkoj, da dođu na međunarodne savjetodavne dane na kojima će savjetnicima iz područja mirovinskog osiguranja moći postavljati pitanja vezana uz ostvarivanje prava iz sustava mirovinskog osiguranja SR Njemačke te saznati informacije o pravima iz mirovinskog osiguranja, trajanju postupka i načinu ostvarivanja prava.

Molimo da prethodno dogovorite svoj termin za sudjelovanje:

telefonom na broj 021 310 832 ili e-poštom braskic@mirovinsko.hr

Napominjemo da je na savjetovanje potrebno donijeti svoju dokumentaciju o mirovinskom osiguranju i osobnu iskaznicu ili putovnicu.