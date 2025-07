Radijski trojac šokirao, napušta poznati radio: "Nas troje odlazimo, hvala vam.."

Radijski voditelji Ivana Mišerić, Filip Han i Bruno Bucić oprostili su se u petak ujutro od svojih slušatelja na Otvorenom radiju. Njih troje vodili su jutarnju emisiju godinama te su mnogima 'pravili društvo' dok su se vozili na posao ili pili prvu jutarnju kavu. Osim na radiju, svoju publiku zabavljali su i na društvenim mrežama...

- Zadnje jutro na Otvorenom, nas troje odlazimo, mi idemo. Obećala sam si regulaciju osjećaja, da ostanem suha u očima, već se dogodio potop - rekla je Mišerić, prenosi tportal.

- Hvala što ste nas prihvatili takvi kakvi jesmo i pustili nas blizu. Napravili ste bolje ljude od nas. Ovaj radio mi je bio dom i obitelj. I ljudi koji su ovdje i ljudi koje ne vidimo, ali osjetimo svako jutro. Kad mi je bilo najteže, ovo me je izvuklo i vratilo me u život, održalo me na životu. To je činjenica. Hvala vam, dobri ljudi, bili ste najbolje društvo u ovoj svakodnevici. I hvala Otvorenom radiju i svima s kojima smo dijelili svakodnevicu. Puno vas volim - poručila je Mišerić slušateljima.

Filip Han, koji je prije 10 godina krenuo raditi na Otvorenom, zahvalio se na 'najljepših 10 godina ikad', dok je Bruno Bucić, koji se ekipi pridružio prije osam godina, rekao: 'Hvala što ste nas slušali, savjetovali, uvijek ste nas štitili. Hvala što ste bili tu i nekad kad je nama bilo teško. Možda to niste ni znali, ali olakšali ste. Hvala vam. Bolji smo zbog vas'.

'Jutro na Otvorenom' emitiralo se od 6 do 10 sati, a popularni trojac je sredinom travnja nagrađen i Večernjakovom ružom.