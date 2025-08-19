Pukštas pred odlaskom iz Hajduka, evo što se događa

Nogometaši Hajduka u nedjelju navečer pobijedili su Slaven Belupo rezultatom 3:0 u posljednjoj utakmici trećeg kola SuperSport HNL-a. Abdoulie Sanyang Bamba zabio je dva gola, dok je Rokas Pukštas zabio jedan. Tom pobjedom Hajduk se izjednačio s Dinamom na vrhu ljestvice s maksimalnih devet bodova.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Za 20-godišnjeg Pukštasa bio je to prvi gol u novoj sezoni, čime je izjednačio prvenstveni učinak iz prošle sezone, u kojoj je jedini gol u SHNL-u postigao u zadnjem kolu i minimalnoj 1:0 pobjedi na gostovanju kod Šibenika. Gol Slavenu stigao je u savršenom trenutku za potencijalni transfer.

Gledali su ga brojni skauti

Sinoć su na Poljudu bili brojni skauti, koji su ga došli pogledati. Među njima su bili skauti po jednog engleskog, njemačkog i talijanskog kluba. Bili su zadovoljni viđenim i postoji jako ozbiljan interes da ga dovedu do kraja ovog prijelaznog roka, potvrđeno je Indexu.

Hajduk već neko vrijeme ima ponudu kluba koji nije među navedenima koji su ga sinoć gledali, ali klub ju zasad nije prihvatio. Nedjeljni nastup, u kojem je mladi reprezentativac SAD-a uz gol imao i 16/25 osvojenih duela, tri ključna dodavanja i pet oduzetih lopti, pozicioniraju Hajduk u odličnu poziciju pred pregovore.

Sljedećih dana vodit će se pregovori s više zainteresiranih strana. Teško je reći koliko će transfer na kraju iznositi, ali se špekulira s iznosima između četiri i šest milijuna eura. Transfermarkt Pukštasa procjenjuje na pet milijuna eura.

On i Livaja su najvrijedniji igrači Hajduka

Pukštas je dijete Litavaca rođeno u američkoj Oklahomi. U ljeto 2020. došao je u Hajduk, a u siječnju 2022. priključen je prvoj momčadi. Za Hajduk je motorični i borbeni veznjak odigrao 101 utakmicu, postigao 14 i namjestio pet golova.

Transfermarkt mu vrijednost procjenjuje na 5 milijuna eura, pa s Markom Livajom dijeli prvo mjesto po tržišnoj vrijednosti igrača Hajduka. Što se tiče reprezentacije, igra za U-20 nacionalnu momčad SAD-a. Za nju je nastupao i na Svjetskom prvenstvu mladih prije dvije godine.