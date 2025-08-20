Pukštas odbio odlazak iz Hajduka! Evo tko je želio mladog Amerikanca i o koliko novca se radilo

Rokas Pukštas je protiv Slaven Belupa počeo u prvih 11 uslijed brojnih Garcijinih rotacija. Odradio je 90 minuta i zgoditkom podsjetio na ono što je sposoban raditi i možda nagovijestio svjetliju budućnost po pitanju izdanja. Urugvajcu je do sada bio u drugom planu, a ostaje za vidjeti kako će ovaj gol i izvedba utjecati na njegov status u budućnosti. Baš nakon što je zabio, izbio je u prvi plan nakon što su se pojavile vijesti da za njegove usluge postoje ozbiljne ponude iz Serie A i Championshipa te da je mladi Amerikanac blizu odlaska iz kluba, prenose SN.

Ipak, neslužbeno se da doznati kako je u posljednje vrijeme jedina ozbiljna ponuda na Poljud sletjela iz MLS-a i to u iznosu oko 6 milijuna eura. No, Pukštasu se baš i ne ide u Ameriku. Ako će već biti prodan, želi da mu sljedeća stanica bude negdje u Europi. On bi, dakle, za sada trebao ostati na Poljudu, no opcija prodaje postoji dok je god prijelazni rok otvoren. Ponuda iz MLS-a bila je ozbiljna, ali sam igrač je tu mogućnost otklonio. Odavno je Pukštas u Hajdukovu izlogu, ali rastu njegove cijene nije doprinio ranije Gennaro Gattuso, a do sada nije pomogao niti status kod Gonzala Garcie. Hoće li se on promijeniti nakon izvedbe protiv Belupa tek treba vidjeti, ali jedno je sigurno: Hajduk je od njega mogao dobiti više, a može dok je god u bijelom dresu.

S druge strane, što se rubrike dolasci tiče, traži se već dugo vremena zadnji vezni po Garcijinu ukusu. Vrtjela su se brojna imena posljednjih tjedana, uključujući i ono Španjolca Edgara Gonzaleza koji je pod ugovorom s Almeriom do 2028. godine. Podsjetimo, riječ je o 28-godišnjem stoperu koji jednako dobro može pokriti i poziciju zadnjeg veznog na kojoj je, između ostalog, odigrao najviše utakmica u karijeri. Da se čuti kako je on i dalje velika želja Hajduka i prvi pik. Hoće li Gonzalez na kraju obući bijeli dres saznat ćemo vrlo brzo.

