Puhovski: "Iran je od početka imao očajničku taktiku"

Politički analitičar Žarko Puhovski je u HTV-ovoj emisiji "Studio 4" komentirao nesuglasice koje su pojavile između SAD-a i Izraela o načinu vođenja rata protiv Irana.

"Iran je od početka imao očajničku taktiku, a vjerojatno i strategiju: 'Svi ćete nastradati zajedno s nama. Mi smo izgubili, ali to će vas sve ostale itekako skupo stajati.' Razlika između SAD-a i Izraela se pojačava jer očito američki predsjednik Donald Trump traži datum kada će proglasiti pobjedu", smatra Puhovski.

"Iran se decentralizirano ustrojio"

Napomenuo je kako je jedan od Iranaca izjavio da Trump vodi rat preko društvenih mreža. "Izrael pak ima jasne ciljeve. Želi pobiti vodstvo Irana, da bi imao mira, da bi bio regionalna sila", naglasio je Puhovski.

"Pokazalo se da je to nemoguće jer se Iran decentralizirano ustrojio - ubijete trojicu, ali stignu trojica novih. To može ići u beskonačnost. Izrael je zapravo u velikim teškoćama. Trumpu je relativno lako reći: 'Uništili smo ih i nisu više opasnost. Dogovorimo s Kinezima za pomoć oko prolaska brodova kroz Hormuški tjesnac.' I stvar je sređena, koliko-toliko", nastavio je.

"Izrael je u poteškoćama i zato on radikalizira svoju poziciju", tvrdi Puhovski.

"Ovdje se stvari ne rješavaju kao u klasičnom totalitarnom poretku"

Govoreći o izraelskim napadima na Libanon, radi obračuna s pripadnicima Hezbolaha, Puhovski je izjavio da se ondje događaju uistinu strašne stvari.

"U Bejrutu su čitave četvrti uništene. Kad pogledate to je teže nego što su ruska bombardiranja u Ukrajini, uz neke male izuzetke. Oni uništavaju ne samo strukturu Hezbolaha, koja je rastresita i decentralizirana, nego i civilno stanovništvo. Oni će doista Libanon, kao zajednicu, uništiti", predviđa Puhovski.

Napomenuo da Hezbolah u ratovanju koristi artiljeriju, protiv koje, kako kaže, elektronička obrana ne funkcionira. "Ali to da vi centralno središte Bejruta bombardirate, doista nema veze s tim. Tamo može biti nekih ljudi koji su u vodstvu Hezbolaha, ali u Izraelu imaju 'fiks ideju' da ubijaju vodstva, a to se pokazalo krivo. Imaju krivu koncepciju", istaknuo je.

"Pokazalo se da njihova obavještajna služba nije dobro shvatila stvari. Ovdje se stvari ne rješavaju kao u klasičnom totalitarnom poretku - 'ubijete Hitlera i stvar je gotove'", dodao je i naglasio da se ništa nisu smanjili napadi u zadnja dva tjedna.

"Samo dvije države mogu vojno intervenirati"

"Joe Kent, bivši američki direktor za protuterorizam koji je ovoga tjedna dao ostavku, bio je pravi čovjek za tu svrhu kod Donalda Trumpa. On je bio u 20 tzv. specijalnih operacija, od kojih su 3 ili 4 bile one koje nisu pod kontrolom civilne vlasti", naveo je Puhovski.

Smatra kako je Kent shvatio da ne može jamčiti da neće biti terorizma iz Irana u SAD-u. "Budući da on vodi odjel za protuterorizam, odlučio je da neće preuzeti odgovornost i povukao se iz toga", ustvrdio je.

Puhovski kao drugi Trumpov problem vidi povlačenje saveznika. "Oni ne vide što mogu dobiti. Samo dvije države mogu vojno intervenirati - Francuska i Velika Britanija", napomenuo je.

"Ruski predsjednik Vladimir Putin je dobitnik ove situacije. Rat koji on vodi pao je u drugi plan, kao što izraelski premijer Benjamin Netanyahu ima u tom pogledu 'sreću' s Gazom. Osim toga, nafta se sad može prodavati ne po novim, nego po onim pravim starim cijenama", kazao je Puhovski.

"Može svima nabijati na nos - 'evo vidite da nas trebate', naročito Europskoj uniji. Konačno, ne bi Orban bio tako čvrst da Putinu ne ide bolje nego što mu je išlo prije nekoliko tjedana", nastavio je.

"Milanović i Plenković žive od toga da su jedan protiv drugoga"

Komentirao je i vijest da je predsjednik Zoran Milanović odbio poziv premijera Andreja Plenkovića da se idući tjedan održi sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu.

"Ono što je najsmješnije ili tragikomično kod njih dvojice, je to da se oni boje samo jedne stvari, a to je da budu na istoj poziciji u istom trenutku. Zašto? Zato što onda gube to što jesu. Oni žive od toga da su jedan protiv drugoga", ustvrdio je.

"To im se zadnji put dogodilo kada su odbili Trumpovu inicijativu za Odbor za mir. Oni su tjedan dana motali po javnosti da konačno kažu da imaju istu poziciju. Imaju istu poziciju prema izraelskom ambasadoru, odnosno veleposlaniku, koju ne mogu reći jer Milanović to kaže preoštro, a ovaj preblago. Zapravo imaju istu poziciju, i nastoje izbjeći da se vidi da imaju istu poziciju", dodao je.

Govorio je i o sindikalnom prosvjedu koji će se održati sutra u podne na zagrebačkom Europskom trgu.

Smatra da sindikati imaju pravo tražiti ono što misle da trebaju dobiti. "Ono što mene čudi je to što oni ne rade ono što sindikati rade, a to je štrajk. Očito nisu dovoljno jaki. Ne usude se ići u štrajk", zaključio je.