Pucnjava u Moskvi: Ranjen visoki ruski general

Visoki ruski vojni dužnosnik, general-pukovnik Vladimir Aleksejev, ranjen je u petak u pucnjavi u Moskvi te je hitno prevezen u bolnicu, objavili su državni mediji pozivajući se na istražitelje, prenosi Reuters.

Prema službenim informacijama, nepoznata osoba otvorila je vatru u stambenoj zgradi na sjeverozapadu grada i ispalila više hitaca prema Aleksejevu, nakon čega se udaljila s mjesta napada. Ranjeni general prevezen je u jednu od moskovskih bolnica, no njegovo zdravstveno stanje zasad nije službeno objavljeno. Istražni odbor potvrdio je da je pokrenut kazneni postupak zbog pokušaja ubojstva i nezakonitog posjedovanja vatrenog oružja.

Na mjestu pucnjave nalaze se istražitelji i kriminalisti koji pregledavaju snimke nadzornih kamera te ispituju svjedoke, dok policija traga za napadačem — ili više njih. Vijest o napadu brzo se proširila ruskim i ukrajinskim Telegram kanalima.

Sudjelovao u pregovorima tijekom pobune Wagnera

Aleksejev obnaša dužnost zamjenika načelnika Glavne uprave Glavnog stožera ruskog Ministarstva obrane. Široj javnosti postao je poznat i po ulozi u pregovorima s vođom plaćeničke skupine Wagner, Jevgenijem Prigožinom, tijekom kratkotrajne pobune u lipnju 2023. godine.

Niz napada na vojne dužnosnike

Od početka rata u Ukrajini ubijeno je nekoliko visokih ruskih vojnih dužnosnika, a ruske vlasti za dio tih napada optužuju Kijev. Okolnosti najnovijeg napada zasad nisu poznate.