Psiholog: Jedna podcjenjena vještina može spasiti svaku vezu

U životu postoje dani kada nestane vlastitog samopouzdanja, kada motivacija oslabi i budućnost djeluje mutno. U romantičnim odnosima ti trenuci mogu biti još osjetljiviji, jer tada počinjemo sumnjati u sebe, u namjere partnera ili čak u samu vezu. Takva stanja mogu izgledati kao prijetnja, ali zapravo su prilika za nešto drugo.

"U tim trenucima vrijedi se osloniti na pojam 'relacijske nade' (engl. relational hope). Za razliku od tradicionalnog shvaćanja nade kao unutarnje osobine pojedinca, ovdje se ona promatra kao nešto što se razvija između partnera. Relacijska nada znači da parovi mogu izgraditi i međusobno 'posuditi' vjeru u budućnost kroz zajedničku energiju, strategije i želje koje stvaraju tijekom vremena", objašnjava psiholog Mark Travers za Psychology Today.

Prvi aspekt te nade naziva se relacijska agencija, dodaje Travers.

"Ona predstavlja zajedničku snagu i trud koje partneri ulažu u odnos, bilo da se radi o popravljanju povjerenja, rješavanju sukoba ili ponovnom povezivanju nakon udaljenosti. Kada jedan partner nema snage vjerovati, drugi može privremeno nositi tu vjeru i održavati odnos. Dopuštanje partneru da 'drži viziju' nije slabost, već hrabar čin u kojem se povjerenje prenosi s jednog na drugog", ističe psiholog.

"Svakodnevne geste i razgovori jačaju vezu, potvrđuju predanost i olakšavaju snalaženje u sadašnjosti"

Druga i treća dimenzija relacijske nade vezane su uz relacijske putove i relacijske aspiracije.

Putovi predstavljaju strategije i rituale koje parovi stvaraju da bi lakše prolazili kroz teške trenutke, poput dogovora da zastanu prije svađe ili zajedničke šetnje koja smiruje napetost", kaže Travers. Aspiracije se pak odnose na zamišljanje budućnosti - planiranje putovanja, maštanje o domu ili jednostavno razgovor o tome gdje se vide zajedno za nekoliko godina.

"Takve svakodnevne geste i razgovori jačaju vezu, potvrđuju predanost i olakšavaju snalaženje u sadašnjosti", zaključio je psiholog.