Prvi Festival dijaloga mladih u Splitu

Prvi Festival dijaloga mladima daje priliku da mijenjaju Split

U Splitu će se 6. studenoga 2025. održati prvi Festival dijaloga. Cjelodnevni program istaknut će važnost dijaloga između mladih i donositelja odluka te potaknuti mlade na aktivno uključivanje u društvo.

- Festival stavlja mlade u središte događanja. Za mnoge će to biti prva prilika za izravan razgovor s donositeljima odluka koji mogu utjecati na kvalitetu života mladih. Kroz inovativne i interaktivne formate, obje će strane razgovarati o izazovima mladih i mogućim rješenjima. Prijavite se za sudjelovanje i iskoristite priliku da vaše ideje i stavovi utječu na odluke koje se tiču mladih - poziva Goran Biličić iz Info zone.

Besplatne prijave dostupne su na infozona.hr/prijave. Ispunjavanjem kratkog upitnika zainteresirani već pri prijavi mogu aktivno sudjelovati u kreiranju programa Festivala, izboru sudionika i načinu rada.

Festival organizira Info zona, u partnerstvu s Udrugom Delta i Udrugom IKS, u sklopu projekta "Uključivanje mladih - kako dalje?", koji se financira sredstvima Europske unije kroz program Erasmus+.