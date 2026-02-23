Proteklog vikenda stari znalac policije ponovo uhićen, završio je na Bilicama

U nedjelju oko 3 sata u Splitu policijski službenici zaustavili su 48-godišnjeg vozača za kojeg su utvrdili da upravlja vozilom za vrijeme zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilom B kategorije do svibnja 2026. godine.

Uhićen je i odveden na sud kojem je predloženo da mu odredi zadržavanje s obzirom na to da je 48-godišnjak ponavljač u činjenju najtežih prometnih prekršaja, koji je jednom pravomoćno kažnjen, a u tijeku su mu još tri postupka pred sudom.

Sudu je predloženo da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana i zaštitna mjera zabrane upravljanja na rok od dvije godine.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od četiri dana, nakon čega je predan u zatvor.