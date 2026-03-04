Prošlo je točno 30 godina otkako je Splićanka prvi put zakoračila na pozornicu: Znate li tko je ona?

- Na današnji dan, prije 30 godina, zakoračila sam prvi put na binu koja mi je dala krila da poletim u svoje snove.

Hvala vam što te snove držite u javi i dopuštate malenoj Jeleni da i dalje sanja - ovo su riječi koje je napisala pjevačica Jelena Rozga na Instagramu, u opisu videozapisa na kojem izvodi pjesmu 'Aha'.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Jelena Rozga (@rozgajelenaofficial)

Ovim emotivnim riječima Rozga je podsjetila fanove na početke svoje karijere i zahvalila im na podršci koja je, kako kaže, omogućila da i danas nastavlja slijediti svoje snove.

Bio je to prvi samostalni nastup na Dori 1996. godine. Iste godine Jelena postaje pjevačica grupe "Magazin"!