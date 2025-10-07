Promocija posezone i nautike: inozemni novinari otkrivaju čari Šibensko-kninske županije

Hrvatska turistička zajednica organizirala je nautičko putovanje za grupu specijaliziranih novinara iz Austrije, Poljske, Češke, Ujedinjenog Kraljevstva i Irske, a sve s ciljem promocije Hrvatske kao atraktivne nautičke destinacije koja ljubitelje plovidbe uspješno privlači u razdobljima izvan glavnih ljetnih mjeseci. Predstavnici inozemnih medija, među kojima su The Irish Daily Mail, britanski Sunday Times, poljski Onet travel i Forbes Yachting, češki medij Tema te austrijski Die Presse, tako trenutno obilaze područje Šibensko-kninske županije te istražuju glavne adute turističke ponude naše zemlje.

„Nautika je jedan od glavnih proizvoda hrvatskog turizma, a ovakva studijska putovanja omogućuju inozemnim novinarima da iz prve ruke dožive bogatstvo hrvatske obale i otoka. Cilj je dodatno istaknuti kvalitetu hrvatske nautičke ponude, ali i pokazati da naša zemlja nudi brojne sadržaje u razdobljima izvan vrhunca turističke godine, kada su uvjeti za plovidbu idealni, a destinacije nude mirniji i autentičniji doživljaj. Posezona je posebno atraktivna za nautičare, a ovakve promotivne aktivnosti uvelike doprinose jačanju prepoznatljivosti Hrvatske kao sigurne, zanimljive i cjelogodišnje destinacije i to na globalnoj razini“, izjavio je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

Tijekom putovanja, novinari imaju priliku istražiti prirodne ljepote, kulturnu baštinu i autentičnu gastronomiju sjeverne Dalmacije. Ruta je započela u Šibeniku, nakon kojeg je uslijedio posjet Skradinu, Prviću, Zlarinu i Tribunju. Osim toga, organiziran je obilazak i Nacionalnog parka Kornati i Murtera, a studijsko putovanje će završiti u Primoštenu.

Dodajmo kako je u Hrvatskoj, prema prvim nepotpunim podacima sustava eVisitor, tijekom prvih devet mjeseci u nautičkom čarteru ostvareno više od 510 tisuća dolazaka i 3,3 milijuna noćenja, što predstavlja rast od 1% u dolascima i 1% u noćenjima u odnosu na lani. Gledano prema županijama, u ovom je segmentu najviše noćenja ostvareno u Splitsko-dalmatinskoj, Zadarskoj i Šibensko-kninskoj županiji, a gledano prema tržištima, najviše su noćenja ostvarili gosti iz Njemačke, Austrije, Hrvatske, SAD-a, Češke i dr.