Prometna nesreća u Splitu i niz požara diljem županije, u Dugobabama izgorjelo 20 hektara

U protekla 24 sata vatrogasne postrojbe na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije imale su niz tehničkih i požarnih intervencija, od prometne nesreće u središtu grada do većih požara otvorenog prostora u zaleđu.

Tri intervencije JVP Split

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita zabilježila je tri intervencije.

Najzahtjevnija se dogodila u 9.20 sati na Mažuranićevu šetalištu, kod zgrade Fine, gdje se osobno vozilo prevrnulo na krov. Na tehničkoj intervenciji sudjelovala su dva vozila i šest vatrogasaca JVP Split.

Nešto prije podneva, u 11.57 sati, vatrogasci su intervenirali zbog otvaranja vrata stana u Ulici Blajburških žrtava 4. Na teren je izašlo jedno vozilo s četiri vatrogasca.

U 13.44 sati izbio je požar trave površine oko 50 četvornih metara u blizini Osnovne škole Kamen – Šine. Požar je ugašen brzom intervencijom tri vatrogasca s jednim vozilom.

Niz požara na području županije

Tijekom dana zabilježen je i veći broj požara na otvorenom prostoru diljem županije.

Na području Trogira vatrogasci su u dva navrata (8.20 i 12.51 sati) pružali ispomoć hitnoj medicinskoj službi, svaki put s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Požari niskog raslinja i livada zabilježeni su na području Hvara, Hrvaca, Neorića te Dugopolja, gdje su gorjele površine od 200 do 6.000 četvornih metara. U Gornjem Muću opožareno je oko 2.000 četvornih metara, dok je u Turjacima izgorjelo oko dva hektara trave.

Vatrogasci iz Sinj intervenirali su u Turjacima, Sinju i Glavicama, gaseći više požara trave, dok je JVP Imotski gasio požar trave i niskog raslinja u Vinjanima Gornjim.

Najveći požar zabilježen je u Dugobabama, gdje je opožareno oko 20 hektara trave i niskog raslinja. Požar je lokaliziran u 16.30 sati, a u potpunosti ugašen u 17 sati. Na intervenciji su sudjelovala dva vozila i pet vatrogasaca DVD-a Zagora.

U večernjim satima, u 18.08 sati, u Kaštel Novom planuo je požar raznog otpada, a intervenirali su vatrogasci DVD-a Kaštela s jednim vozilom i tri vatrogasca.