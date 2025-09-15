Pristupnim cestama Pelješkom mostu vozio čak 100 km/h brže od dozvoljenog, ali to nije sve

Policijski službenici Policijske postaje Metković su tijekom nadzora prometa u subotu, 13. rujna, na pristupnim cestama Pelješkom mostu, u razmaku od samo desetak minuta, uočili 38-godišnjeg državljanina SAD-a u nizu prometnih prekršaja počinjenih svojim osobnim vozilom kojim se kretao u pravcu Dubrovnika.

Utvrđeno je kako je na dionici ceste od Komarne do Brijeste u čak četiri navrata nepropisno pretjecao ugrožavajući vozače iz suprotnog smjera da bi u konačnici bilo utvrđeno kako se na predjelu Zaradeža kretao brzinom od 190 km/h gdje je ograničenje brzine 90 km/h prekoračivši time brzinu kretanaja za čak 100 km/h.

Zbog niza počinjenih prometnih prekršaja vozač je, sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, kažnjen ukupnom novčanom kaznom od 1960 eura i četveromjesečnom zabranom korištenja vozačke dozvole na području Republike Hrvatske.Vozač je kažnjen ukupnom novčanom kaznom od 1960 eura i četveromjesečnom zabranom korištenja vozačke dozvole na području Republike Hrvatske