Prijavite svoja maslinova ulja: Počinje 13. manifestacija Dani maslina otoka Ugljana

Prijaviti se mogu ulja iz cijele Hrvatske (i šire)

Započinje prikupljanje uzoraka za ovogodišnju manifestaciju Dani maslina otoka Ugljana. Ovo će biti 13. po redu takva manifestacija - koja s ponosom slavi našu baštinu, trud naših ljudi i ljepotu života u skladu s prirodom.

Stoga, pozivamo sve maslinare i ljubitelje maslina i maslinovog ulja da se uključe u 13. Dane maslina otoka Ugljana i prijave svoja ulja za ocjenjivanje. Uzorci ulja zaprimat će se od 03.02.2026.  do 03.03.2026. godine.

Potrebna količina za ocjenjivanje je 2 x 0,25 l maslinovog ulja u staklenim tamnim bocama (zelene ili smeđe). Boce možete unaprijed preuzeti u uredima Turističkih zajednica na otoku Ugljanu. A prijaviti se mogu ulja iz cijele Hrvatske (i šire).

Ocjenjivat će se kemijski i senzorski parametri (organoleptika), a analizu će obaviti Udruga „Olea“, Zadar - stručni ocjenjivači osposobljeni za kušanje maslinovog ulja. Analize ulja radit će se u ožujku, a manifestacija će se održati 27. lipnju 2026. godine, u centru mjesta Ugljan.

Prvih 40 prijavljenih ulja oslobođeni su plaćanja participacije (maksimalno 2 uzorka po osobi), a ostali prijavljeni plaćaju 30,00 eura po uzorku. U cijenu je uključen trošak kemijske i organoleptičke analize. Tokom manifestacije možete sudjelovati na predavanju stručnjaka na temu maslinarstva/uljarstva, radionicama za djecu i odrasle, u vođenoj stručnoj degustaciji maslinovih ulja, sajmu otočnih proizvoda te uživati u domaćim jelima. Najboljim maslinarima dodijelit će se vrijedne nagrade naših sponzora, poklon bonovi za specijalizirane agro trgovine, nagrade za sudjelovanje i, naravno, priznanja i medalje za najbolja ulja.

Uzorak ulja, prijavnica i uplata dostavlja se u ured TZO Preko, TZO Kali, TZO Kukljica i TIC Ugljan radnim danom od 8 do 14 sati do 03.03.2026.

Uzorke, prijavnicu te potvrdu o uplati moguće je poslati i poštom na adresu TIC Ugljan, Šimuna Kožičića Benje 17, 23275 Ugljan.

Podaci za uplatu:

Primatelj: Turistička zajednica općine Preko

IBAN: HR7023400091110349239

Model: HR 67, poziv na broj: datum prijave, s naznakom „za Dane maslina otoka Ugljana“.

Svim natjecateljima želimo uspjeh, a za sve informacije stojimo na raspolaganju:

Turistička zajednica općine Preko

Magazin 8, 23273 Preko

023/286-108, info@preko.hr

Turističko informativni centar Ugljan

Š.K. Benje 17, 23275 Ugljan

023/288-011, info@ugljan.hr

Turistička zajednica općine Kali

Sv. Lovre 2, 23272 Kali

023/282-406, info@kali.hr

Turistička zajednica općine Kukljica

Kukljica II 24 (zgrada Općine), 23271 Kukljica

023/373-229, info@kukljica.hr

