Prijavite svoja maslinova ulja: Počinje 13. manifestacija Dani maslina otoka Ugljana

Započinje prikupljanje uzoraka za ovogodišnju manifestaciju Dani maslina otoka Ugljana. Ovo će biti 13. po redu takva manifestacija - koja s ponosom slavi našu baštinu, trud naših ljudi i ljepotu života u skladu s prirodom.

Stoga, pozivamo sve maslinare i ljubitelje maslina i maslinovog ulja da se uključe u 13. Dane maslina otoka Ugljana i prijave svoja ulja za ocjenjivanje. Uzorci ulja zaprimat će se od 03.02.2026. do 03.03.2026. godine.

Potrebna količina za ocjenjivanje je 2 x 0,25 l maslinovog ulja u staklenim tamnim bocama (zelene ili smeđe). Boce možete unaprijed preuzeti u uredima Turističkih zajednica na otoku Ugljanu. A prijaviti se mogu ulja iz cijele Hrvatske (i šire).

Ocjenjivat će se kemijski i senzorski parametri (organoleptika), a analizu će obaviti Udruga „Olea“, Zadar - stručni ocjenjivači osposobljeni za kušanje maslinovog ulja. Analize ulja radit će se u ožujku, a manifestacija će se održati 27. lipnju 2026. godine, u centru mjesta Ugljan.

Prvih 40 prijavljenih ulja oslobođeni su plaćanja participacije (maksimalno 2 uzorka po osobi), a ostali prijavljeni plaćaju 30,00 eura po uzorku. U cijenu je uključen trošak kemijske i organoleptičke analize. Tokom manifestacije možete sudjelovati na predavanju stručnjaka na temu maslinarstva/uljarstva, radionicama za djecu i odrasle, u vođenoj stručnoj degustaciji maslinovih ulja, sajmu otočnih proizvoda te uživati u domaćim jelima. Najboljim maslinarima dodijelit će se vrijedne nagrade naših sponzora, poklon bonovi za specijalizirane agro trgovine, nagrade za sudjelovanje i, naravno, priznanja i medalje za najbolja ulja.

Uzorak ulja, prijavnica i uplata dostavlja se u ured TZO Preko, TZO Kali, TZO Kukljica i TIC Ugljan radnim danom od 8 do 14 sati do 03.03.2026.

Uzorke, prijavnicu te potvrdu o uplati moguće je poslati i poštom na adresu TIC Ugljan, Šimuna Kožičića Benje 17, 23275 Ugljan.

Podaci za uplatu:

Primatelj: Turistička zajednica općine Preko

IBAN: HR7023400091110349239

Model: HR 67, poziv na broj: datum prijave, s naznakom „za Dane maslina otoka Ugljana“.

Svim natjecateljima želimo uspjeh, a za sve informacije stojimo na raspolaganju: Turistička zajednica općine Preko Magazin 8, 23273 Preko 023/286-108, info@preko.hr Turističko informativni centar Ugljan Š.K. Benje 17, 23275 Ugljan 023/288-011, info@ugljan.hr Turistička zajednica općine Kali Sv. Lovre 2, 23272 Kali 023/282-406, info@kali.hr Turistička zajednica općine Kukljica Kukljica II 24 (zgrada Općine), 23271 Kukljica 023/373-229, info@kukljica.hr