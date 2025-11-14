Close Menu

Prijavite se u Školu nepušenja u Splitu: Ne propustite petodnevni program za prestanak pušenja

Prijave su moguće putem mrežnih stranica Zavoda

Služba za mentalno zdravlje NZJZ SDŽ (Vukovarska 44) organizira 24. grupu polaznika Škole nepušenja, koja će se održati od 24. do 28. studenog 2025. godine.

Riječ je o edukativno-informativnom i psihoterapijskom programu namijenjenom pušačima motiviranim za prestanak pušenja, s ciljem stvaranja novih zdravih navika i životnog stila. Program se odvija u grupi uz individualni pristup, a broj polaznika je ograničen na maksimalno 15 po grupi. 

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Program Škole nepušenja uključuje:

Temeljni „Petodnevni program odvikavanja od pušenja“ u trajanju od 10 sati (dva sata dnevno od 17:30 do 19:30).

Tri grupe podrške, jedanput tjedno po dva sata (ukupno šest sati).

Savjetovanja i informiranje putem telefona tijekom naredna dva mjeseca.

Individualnu pomoć za polaznike koji to zatraže.

Voditeljica programa je prof. Katarina Čolak Jurić. Prijave su moguće putem mrežnih stranica Zavoda: https://nzjz-split.hr/servisi/skola-nepusenja/.

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0