PRESTRAVLJENI SPLIĆANI SA SOBOM NOSE I ŠOKERE Pas koji je nedavno usmrtio pudlicu šeta se bez brnjice i povodca, vlasnik: "To je pas kojega svi vole..."

U splitskom kvartu Plokite iz dana u dan građani su u sve većem strahu za djecu i pse. Kako nam javlja čitateljica, vlasnik psa mješanca koji je nedavno usmrtio chihuahuau i dalje šeta pse bez povodca. O svemu su obaviješteni policija i komunalno redarstvo, ali reakcija je do sada izostala.

Prvi napad i usmrćenje

Naime, prema dojavi čitatelja, u subotu, 20. siječnja, pas mješanac staforda usmrtio je chihuahuau na igralištu na splitskim Plokitama.

O ovome događaju kontaktirali smo policiju. Njihov odgovor prenosimo u cijelosti.

"U odnosu na Vaš upit, možemo Vas izvijestiti kako smo dana 20. siječnja zaprimili dojavu o napadu psa na drugog psa na Plokitama. Na okolnosti događaja provodimo kriminalističko istraživanje", napisali su iz policije.

"Pitanje je kada će njegov pas koji ima minimalno 35 kila napasti dijete"

U razgovoru s jednim od stanovnika splitskih Plokita, muškarac koji također ima psa rekao nam je da su mnogi bili zabrinuti da bi upravo do ovakvog napada moglo doći.

"Lik ima 2 staforda koje u Vinkovačkoj ulici u Splitu povremeno pušta bez nadzora i bez brnjice. Njegov pas je pokušao napasti i moga psa, ali napad je odbijen. Kada ga vidim na 100 metara, zaobiđem ga, ali pitanje je dana kada ćemo se sresti iza kantuna, pa će onda biti okršaj pasa. Sa sobom radi toga nosim i šoker u džepu, za svaki slučaj", rekao nam je muškarac koji je želio ostati anoniman, pa nastavio:

"Ljudi strepe, ja sam više puta prijavio i na komunalno i na policiju, ali ništa od toga. On ne odustaje. Pitanje je kada će njegov pas koji ima minimalno 35 kila napasti dijete. Katastrofa živa".

Vlasnica stradaloga psa je u šoku i nije željela javno istupati, ali se njezina teta ukratko izjasnila o događaju.

"Pasić se zvao Jack. I druga je pudlica pretrpjela traume, jedna od njih je ozljeda uha", rekla je vidno šokirana.

"Dotrčao sam odmah do žene, vodio nju i psa na preglede kod dva veterinara"

U međuvremenu, doznali smo da je vlasnik psa koji je napao i usmrtio pudlicu Eduard Andrić, predsjednik Sindikata turizma i usluga Hrvatske. Kontaktirali smo i gospodina Andrića koji nam je iznio svoju verziju događaja.

"Taj dan je s kćeri bio pas koji je mješanac staforda, koji inače nije niti malo agresivan. Socijaliziran je, igra se s djecom, s ljudima kontaktira. On je u trenutku napada bio na uzici, međutim, osoba koja je imala ta dva psića, te chihuahuae, bila je 100 metara dalje, a psići nisu bili vezani. Ti psi su krenuli prema mome, a njega je šareni kaputić u koji je bio obučen jedan pas valjda iritirao, pa se zaletio i istrgao sa svoje vezice.

Ugrizao je samo jednom psića, ali kako se radi o maloj vrsti, o psiću koji je kao miš, to je njega ozlijedilo. Dotrčao sam odmah do žene, vodio nju i psa na preglede kod dva veterinara dva dana, pokrio joj sve troškove u iznosu od oko 600 eura, ali pas nije preživio jer se radilo o ozljedi direktno u kralježnicu.

Ne znam zašto se to desilo, cijeli kvart može svjedočiti, to je pas kojega svi vole, govore da je to najbolji pas u kvartu. Ali nikad se ne zna. Bez obzira na to, zvao sam kinološki savez kako bi pas za svaki slučaj prošao još jednu obuku socijalizacije.

Informaciju da njegovi psi inače šetaju bez lanca je demantirao

Ponavljam, jedan jedini ugriz, jedan jedini zub koji je prošao kroz kaputić zahvatio je kičmu. Meni je strahovito žao, jer i ja sam cijeli život veliki ljubitelj životinja i znam što to znači izgubiti voljenog ljubimca. Vlasnici sam ponudio i nabaviti novoga psa, iako sam svjestan da ništa neće vratiti psa kojega više nema", istaknuo je vlasnik.

Informaciju da njegovi psi inače šetaju bez lanca je demantirao.

"Ne šetaju bez lanca, šetaju na lancu. I nemam ja dva psa, imam jednoga, a drugi je u vlasništvu moje kćeri. Obzirom na to da mene moj pas sluša, nekada odem do jedne od izdvojenih livadica i bacim psu tenisku lopticu da se istrči. Ali naravno, pazim da u blizini nema drugih pasa. Ako i vidim da netko prilazi na daleko, odmah ga vežem. Stvarno ne znam zašto se to desilo. I moj pas nije uzeo psa pa ga trgao, samo ga je uhvatio za kaputić, i to je bilo kobno", kazao je Andrić.