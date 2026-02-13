Prestanite bacati silne novce: Ovo voće i povrće se najviše isplati kupovati u trgovinama

Nakon godina stalnog rasta cijena hrane, postalo je teško prisjetiti se vremena kada odlazak u trgovinu nije završavao šokom zbog cijena. Iako je prosječna cijena jaja napokon pala nakon rekordnih visina prošlog proljeća, osnovni proizvodi poput mesa, soka od naranče, piletine, slanine i kave i dalje su skuplji nego prošle godine. Kako računi za namirnice neprestano rastu, kupci bi mogli razmisliti o zamjeni sastojaka kako bi što bolje iskoristili svoj novac, a odjel s povrćem je idealno mjesto za početak.

Kako piše portal Food and Wine, svježe povrće osnovni je dio tjednog popisa za trgovinu, ali cijene voća i povrća mogu se znatno razlikovati. Portal je kombinirao podatke američkog Ekonomskog istraživačkog servisa američkog Ministarstva poljoprivrede (USDA) te CPI kalkulator inflacije američkog Biroa za radnu statistiku (BLS) kako bi uzeli u obzir promjene cijena i utvrdili koji će proizvodi iz odjela voća i povrća kupce vjerojatno koštati najmanje, prenosi Večernji.

No, ušteda novca na svježem povrću nije samo pitanje cijene. Ako kupite povrće koje pokvari za tri dana i polovicu toga morate baciti, nije važno koliko ste platili. Trajnost i svestranost također su važni. Ako želite povrće koje je povoljno i dovoljno dugo traje da biste ga mogli koristiti u raznim jelima, opskrbite se s nekom od dolje navedenih namirnica.

Celer je kulinarski junak i savršen je primjer kako dobra vrijednost nije samo u cijeni. Ako se pravilno skladišti može vam trajati tjednima, a također je i svestrana namirnica jer se može koristiti u juhama, varivima, prženju, ali i sirov u salatama i kao užina. Za dužu svježinu, cijeli snop celera zamotajte u aluminijsku foliju i stavite u hladnjak, ili stavite narezane, očišćene stabljike u hermetički zatvorenu staklenku s vodom.

Mnoge voćke su skupe zbog toga što zahtijevaju puno vremena za berbu i lako se kvare, ali ako tražite voće koje neće opteretiti vaš proračun, banane su idealan izbor. Imaju prilično kratak period zrelosti, ali mogu se lako dodati u smoothie, zgnječiti za dječju hranu, koristiti u pečenju i još mnogo toga. A kad banane počnu biti prezrele, možete ih staviti u zamrzivač za kasniju upotrebu.

Od svih namirnica na ovom popisu, krumpir je vjerojatno najuniverzalniji. Kada se pohrani na hladnom i suhom mjestu, može trajati tjednima bez kvarenja. Slatki krumpir obično je nešto skuplji od običnog, ali je nutritivno bogatiji uz beta-karoten, vitamin C i kalij. Na popis za trgovinu dodajte i mrkve koje, kao i celer, mogu biti jednako ukusne sirove i kuhane, a njihova blaga slatkoća dobro se slaže s brojnim namirnicama. Pohranite ih u ladici za povrće i one će trajati tjednima. Zamotajte ih labavo u papirnati ručnik i stavite u vrećicu.

Ako pitate bilo kojeg profesionalnog kuhara za povrće koje je pristupačno, svestrano i traje vječno u hladnjaku, gotovo sigurno će vam reći da je to kupus. Spada u rang najjeftinijeg lisnatog povrća, a ujedno je i vrlo svestran. Može se koristiti u juhama i varivima, miješati u pire krumpir, jesti u salati... Također je ukusan pripremljen sa samo soli, paprom, maslinovim uljem i dobrim pečenjem na tavi. Ako ga pohranite nesjeckanog u ladici za povrće u hladnjaku, može ostati svjež nekoliko tjedana. Polovica glavice kupusa trajat će gotovo jednako dugo ako je dobro zamotana u plastiku. Posljednja namirnica na popisu je luk koji će trajati jako dugo ako se pohrani na hladnom, tamnom i suhom mjestu s dovoljno ventilacije. Kada je riječ o pojačavanju okusa, teško ćete pronaći sastojak koji ima bolji omjer cijene i kvalitete.