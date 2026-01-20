Preokret oko Vjesnika: Odgađa se potpisivanje ugovora o rušenju, u posljednji trenutak stigla žalba

Sutra neće, kako je najavljivao ministar graditeljstva Branko Bačić, biti potpisan ugovor o rušenju zgrade Vjesnika jer je tvrtka V.D.M. Promet iz Zagreba podnijela žalbu na odluku Ministarstva graditeljstva da taj posao ugovori s tvrtkom EURCO iz Vinkovaca. Žalba je u Državnu komisiju za kontrolu javne nabave stigla u zadnji tren. Posljednjeg dana roka za podnošenje žalbe, piše Jutarnji.

Tvrtka V.D.M. Promet u vlasništvu je Domagoja Mandića, bavi se gradnjom, ali i rušenjem objekata. Na području Zagreba izgradila je nekoliko stambenih blokova, a trenutačno radi veliku stambenu zgradu u Ozaljskoj ulici. Razlozi žalbe nisu poznati, ali je potpuno jasno da će se proces uklanjanja Vjesnikova nebodera znatno odužiti. Zgradu Vjesnika požar je progutao 17. studenoga prošle godine, a ministar Bačić je najavljivao da bi objekt mogao biti srušen već do Nove godine, i to najvjerojatnije miniranjem. Sada je od požara prošlo više od dva mjeseca, a početak njegova rušenja je posve upitan.

Nakon što se odustalo od brzopoteznog rušenja miniranjem, Ministarstvo graditeljstva je, po preporuci Hrvatske gospodarske komore, informativne pozive za obavljanje tog posla poslalo u 34 tvrtke. Pristiglo je 18 ponuda, od kojih je pet ocijenjeno najozbiljnijima te je s njima proveden pregovarački postupak. Kriteriji odabira bili su: cijena (30 posto), specifično iskustvo i reference stručnjaka (35 posto), rok završetka prve faze radova (15 posto) te rok završetka cijelog projekta (20 posto).

Najviše bodova prikupila je tvrtka EURCO iz Vinkovaca, čija je ponuda bila ekonomski najpovoljnija, ali ne i najjeftinija. Ministar Bačić je na novinskoj konferenciji kazao da je odabrana ponuda vrijedna 4,2 milijuna eura bez PDV-a, dok je najjeftinija ponuda iznosila 1,8 milijuna eura. Procijenjena vrijednost radova na natječaju bila je 5 milijuna eura bez PDV-a. Prema natječajnoj dokumentaciji, rok za izradu projekta i samo rušenje zgrade je 90 dana, dok je rok za završetak prve faze, odnosno puštanje u promet podvožnjaka u Slavonskoj aveniji, 30 dana od potpisivanja ugovora.