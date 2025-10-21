Preminuo Željko Golik

Hrvatski pjevač Željko Golik preminuo je u 64. godini života, piše Radio Banovina. Svoj glazbeni put Golik je započeo 1986. godine. Nikad se nije upisao među najpoznatije glazbenike, ali ostavio je velik trag na ljubiteljima zabavne i narodne glazbe.

Njegove pjesme pune su emocija

Golik je rođen 14. travnja 1962. godine u Karlovcu. U mladosti je doživio tešku prometnu nesreću zbog čega je završio u invalidskim kolicima, ali to ga nije spriječilo da nastavi raditi ono što najviše voli - stvarati glazbu. Ljudi ga pamte po mnogim odsviranim feštama u Staroj Hiži u Dugoj Resi.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pjevao je i na brojnim lokalnim feštama diljem Hrvatske i regije i nastupao na Rubala Showu, a zasigurno su svi čuli barem jednu njegovu pjesmu ili su uživali uz njegove obrade.

Uz njega se vežu stihovi pjesme Ne dam ruži da procvjeta, uz koju se mnogi prisjećaju svojih neprežaljenih ljubavi, a sa stihovima pjesme Starom cestom odlazilo se po voljenu osobu i pred oltar. Publika ga je voljela zbog njegove jednostavnosti, a i sam je često isticao koliko glazba znači kad dolazi iz srca, prenosi Index.