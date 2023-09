PREMINUO POZNATI REPER I GLUMAC Svi ga se sjećamo iz ovog popularnog filma

Reper i glumac iz filma 8 milja Nashawn Breedlove preminuo je u dobi od 46 godina.

Reper iz Bronxa Mickey Factz otkrio je na društvenim mrežama u ponedjeljak da je Breedlove, koji je glumio Lotta u rap filmu iz 2002. s Eminemom, preminuo. "Počivao u miru, jedan od rijetkih MC-eva koji je pobijedio Eminema… Lotto iz 8 milja. Prijatelji su ga s ljubavlju zvali OX. Nedostajat ćeš zbog svoje upornosti i agresivnosti", napisao je.

U 8 milja, Lotto je član ekipe Leaders of the Free World i suočava se s Eminemovim likom B-Rabbita u bitci u kojoj ovaj na kraju pobjeđuje. Film je postigao komercijalni i kritički uspjeh, osvojivši Oscara za najbolju originalnu pjesmu Lose Yourself.

Osim u 8 milja, Breedlove se također pojavio na soundtracku za The Wash, komediju iz 2001. u kojoj glume Dr. Dre i Snoop Dogg. Pod imenom Ox, Breedlove je sudjelovao u pjesmi Don't Talk Shit, piše Index.