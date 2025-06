Preminuo poznati dalmatinski amaterski glumac, radijski novinar i komičar: "Pamtit ćemo ga po puno toga dobrog što je napravio"

U 63. godini preminuo je poznati Šibenčanin Rade Periša, po struci vizažist, ali mnogima poznat i kao amaterski glumac, radijski novinar i komičar. Bio je čovjek vedra duha, uvijek nasmiješen i spreman na šalu.

Još kao dijete i mladić sanjao je o glumačkoj karijeri. Bio je član dramske sekcije tadašnje Osnovne škole „Simo Matavulj” u Šibeniku, no unatoč želji i talentu, nakon srednje škole nije uspio upisati glumačku akademiju.

„U najranije djetinjstvo vodi me sjećanje na staro kino Tesla kamo sam išao s tatom i bratom. Budući da sam, što se kaže, imao ćuka u glavi za mene je bilo karakteristično da usred kina počnem šetati. Tata i br at su to znali i uvijek su samo čekali trenutak kad će se mali Rade dignuti s katrige i napraviti krug po dvorani.Zvali su me „mali čovjek", očito sam bio starmali", prisjetio se jednom prilikom Rade.

Nakon neuspjelog upisa radio honorarno na ondašnjoj Zagrebačkoj televiziji, svaki slobodan trenutak koristio je za volontiranje u maski i šminki na TV -u i u tome se pronašao. Završio je potom tv i kazališnu masku na Akademiji u Pragu i preselio se u Italiju zajedno s dvoje prijatelja i to u jeku Domovinskog rata. Uspio se etablirati u poslu vizažiste. Radio je na velikim revijama i drugim događanjima. Život ga je ubrzo nakon toga, zbog majčine bolesti doveo u Šibenik u kojem je, s kraćim prekidima živio do smrti, piše MOK.

Bio je glavni vizažist u HNK-u Šibenik u kojem je ovih dana dobio i stalni posao, a i šminkao je žene za različita događanja od modnih revija do vjenčanja. Godinama je snimao reklame na lokalnim radijima, a jedno vrijeme je radio i kao radijski voditelj. Prije svega bio je iskren i dobrohotan čovjek kojem nikada nije bilo teško napraviti nešto što ga se zamoli vezano za njegov posao. Pamtit ćemo ga po puno toga dobrog što je napravio, a pogotovo po njegovom širokom nepatvorenom osmijehu i radosti koju je oko sebe širio.